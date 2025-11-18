A Pratavecchia i funerali della 19enne Gaia Conte

“Il tuo ricordo resterà, delicato e forte. Sarà in un sorriso che mai si potrà dimenticare, come un sole, quel tuo sempre splendere.”
Aveva 19 anni Gaia Conte ed era bellissima, radiosa e piena di vita, di aspirazioni per il proprio futuro.
La comunità di Dronero, ancora incredula per quanto è accaduto nella notte tra sabato e domenica, si stringe attorno alla sua famiglia. Erano le 5 di mattina, domenica 16 novembre, quando rientrando a casa, lungo la provinciale collega Cuneo a Caraglio dopo una serata con gli amici, nel comune di Cervasca l’auto di Gaia è finita fuori strada, cappottandosi ed incendiandosi. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.
Della frazione Pratavecchia di Dronero, la ragazza dopo aver frequentato la scuola professionale AFP di Cuneo e preso la qualifica da estetista e l’abilitazione, attualmente, sempre a Cuneo, stava frequentando il corso serale del Grandis, Istituto di Scuola Superiore. Avrebbe compiuto 20 anni domenica, il 23 novembre.
Gaia, proprio come il suo bellissimo nome, era tenace, gioiosa e spensierata. Tanti gli amici, i momenti condivisi, le risate e le confidenze. Tanto l’affetto che ha saputo dare. La sua luce, così splendida, resterà indelebile: per sempre nel cuore del papà Luca con Luisa, delle sorelle Desiree ed Emily, Aurora e Manuel, della mamma Maria Grazia e Leonardo, dei nonni, zii, cugini e parenti tutti.
I funerali avranno luogo domani pomeriggio, mercoledì 19 novembre, alle ore 15 nella Parrocchia di Pratavecchia. Qui questa sera, alle ore 20, verrà recitato il rosario.
