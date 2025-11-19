Scontro tra auto e moto lungo la Statale 231 a Sant’Antonio di Magliano Alfieri

E’ ancora in corso l’intervento di soccorso che da poco dopo le ore 8 di questa mattina impegna sanitari del 118 e Vigili del Fuoco di Alba lungo il tratto della Strada Statale 231 che attraversa l’abitato di frazione Sant’Antonio a Magliano Alfieri.
Qui, per ragioni in corso di accertamento, una motocicletta è andata a scontrarsi violentemente con un’automobile.
Non è nota al momento la presenza e le condizioni di eventuali feriti.
La necessità dei soccorsi ha provocato disagi alla circolazione stradale, che ancora in questi minuti sta utilizzando la viabilità alternativa consentita dalla parallela via Valmorterra.
***
Articolo in aggiornamento.