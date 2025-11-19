 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 19 novembre 2025, 09:20

Scontro tra auto e moto lungo la Statale 231 a Sant’Antonio di Magliano Alfieri

L'incidente poco prima delle 8 di questa mattina. Disagi alla circolazione ora in via di risoluzione

Immagine d'archivio

Immagine d'archivio

E’ ancora in corso l’intervento di soccorso che da poco dopo le ore 8 di questa mattina impegna sanitari del 118 e Vigili del Fuoco di Alba lungo il tratto della Strada Statale 231 che attraversa l’abitato di frazione Sant’Antonio a Magliano Alfieri.

Qui, per ragioni in corso di accertamento, una motocicletta è andata a scontrarsi violentemente con un’automobile.

Non è nota al momento la presenza e le condizioni di eventuali feriti.

La necessità dei soccorsi ha provocato disagi alla circolazione stradale, che ancora in questi minuti sta utilizzando la viabilità alternativa consentita dalla parallela via Valmorterra.

***

Articolo in aggiornamento.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium