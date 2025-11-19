Nessuna irregolarità della nomina di Mauro Gola in Fondazione Crc

Non vi furono irregolarità sulla nomina di Mauro Gola, eletto presidente della Fondazione Crc il 3 maggio 2024.

Questa la conclusione a cui sarebbe arrivata la Procura della Repubblica di Cuneo al termine degli accertamenti effettuati a partire da un esposto circa presunte anomalie sul processo di nomina ai vertici dell’ente bancario.

A quella segnalazione erano seguite verifiche passate anche per le acquisizioni di documenti e fascicoli effettuate nel marzo scorso dalla Guardia di Finanza negli uffici dello stesso ente, in via Roma a Cuneo, e presso il Municipio di Dronero. Tra i documenti acquisiti, verbali e nomine dei membri della governance.

Tra i punti da chiarire, la correttezza dell’iter che aveva portato il Comune di Dronero a indicare il nome di Mauro Gola, allora presidente della Camera di Commercio. Una circostanza che aveva sollevato eccezioni e polemiche politiche.

Si era parlato di una circostanziata lettera, nella quale si evocavano i complessi passaggi dell’iter di designazione, inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), che ha funzioni di vigilanza sulle fondazioni di origine bancaria.

Anche da qui i fari accesi da Procura e Guardia di Finanza, attori di accertamenti ora destinati verosimilmente all'archiviazione.