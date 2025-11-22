Il Comune di Cervasca firma il protocollo d'intesa con Plastic Free per rafforzare l'impegno ambientale condiviso

Giovedì 20 novembre il Comune di Cervasca ha sottoscritto il Protocollo d’Intesa con l’associazione Plastic Free Onlus, rafforzando il proprio impegno nella tutela dell’ambiente e nella lotta all’inquinamento da plastica.

A firmare l’accordo, presso la sede municipale, sono stati il Sindaco 𝗘𝗻𝘇𝗼 𝗚𝗮𝗿𝗻𝗲𝗿𝗼𝗻𝗲 e la Vicesindaca e Assessora all’Ambiente 𝗡𝗮𝗱𝗶𝗮 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝗶, alla presenza di 𝗙𝗹𝗮𝘃𝗶𝗮 𝗙𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮, Referente Regionale Plastic Free, che ha rappresentato ufficialmente l’associazione.

Il Protocollo prevede la realizzazione di 𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗴𝗶𝘂𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, attività di educazione ambientale nelle scuole e progetti finalizzati alla riduzione dell’utilizzo della plastica monouso, nonché interventi di pulizia, raccolte mozziconi e valorizzazione delle aree naturali del territorio comunale.

Il Comune di Cervasca e Plastic Free avevano già collaborato con successo lo scorso anno nell’organizzazione della passeggiata ecologica di Aranzone, lungo la “Via dei Castagni”, un evento partecipato che aveva coinvolto numerosi volontari e famiglie.

«Con questa firma — dichiara il Sindaco 𝗚𝗮𝗿𝗻𝗲𝗿𝗼𝗻𝗲 — rinnoviamo la nostra adesione a percorsi di sostenibilità ambientale e rafforziamo le sinergie con il mondo del volontariato, fondamentali per proteggere e valorizzare il nostro territorio».

𝗡𝗮𝗱𝗶𝗮 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝗶, Vicesindaca e Assessora all’Ambiente, aggiunge: «Sono molto contenta di iniziare questa collaborazione, che ci aiuterà a sensibilizzare la cittadinanza partendo anche dai più piccoli, nelle scuole. L’impegno condiviso ci permetterà di rispettare e proteggere sempre di più il nostro ambiente».

Il nuovo accordo conferma dunque la volontà dell’Amministrazione comunale di proseguire in un percorso concreto di tutela ambientale e promozione di buone pratiche ecologiche.