Maxi operazione antidroga a Bra: cinque arresti e sequestri per oltre cinque chili di droga

Tra il 5 e l’11 novembre scorsi sono state arrestate in flagranza cinque persone, tutte italiane, di età compresa tra 19 e 43 anni. Per loro l’accusa è di traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Tre sono residenti a Bra, mentre altri due provengono da Torino, arrestati durante la consegna di un carico di droga in città.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cuneo e dalla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura di Asti, al termine di un’articolata attività investigativa mirata a interrompere un vasto giro di droga attivo a Bra e nel territorio circostante.

Un’indagine complessa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Asti e portata avanti per mesi attraverso intercettazioni, osservazioni sul campo e pedinamenti.

Nel corso del blitz sono stati sequestrati oltre 5 chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra cui droghe particolarmente diffuse tra i più giovani, con effetti potenzialmente gravissimi sulla salute fisica e psichica.

Tra le sostanze ritrovate figurano metanfetamina (circa 20 dosi), hashish e marijuana (pari a circa 3.000 dosi) e cocaina rosa: una miscela di cocaina e ketamina di cui sono state sequestrate almeno un centinaio di dosi.

Quest’ultima, molto apprezzata per la colorazione rosa che la rende “attraente” soprattutto tra le giovanissime, è considerata particolarmente pericolosa per la sua composizione instabile: un mix di sostanze che possono interagire tra loro o con alcool e altri stupefacenti, provocando effetti imprevedibili.

L'hashish, invece, era abilmente camuffato e confezionato in attraenti e alla vista prelibate tavolette di cioccolato, come nella foto principale.

Secondo gli investigatori, il giro d’affari dello spaccio era destinato in buona parte a consumatori molto giovani e valeva complessivamente circa 70 mila euro.

"Siamo molto soddisfatti di questa operazione - ha commentato il questore Carmine Rocco Grassi - perché abbiamo tolto dal mercato centinaia di dosi di droga pericolosissima, di cui non c'è ancora reale e piena consapevolezza. Purtroppo a caderci sono soprattutto ragazzi molto giovani, che vengono attirati nella rete della droga, proposta in modi sempre più attrattivi, senza pensare ai rischi o alle conseguenze".

Le attività della Sezione Antidroga hanno permesso di documentare numerosi incontri tra gli indagati e gli acquirenti, grazie a servizi di pedinamento e osservazione.

In pieno centro a Bra gli agenti hanno anche intercettato la consegna di un ingente carico di droga — oltre 3 chilogrammi di hashish e marijuana — concordata tra uno degli indagati e i due corrieri partiti da Torino, arrestati tutti in flagranza.

Le successive perquisizioni, svolte con il supporto della Polizia Stradale di Bra, hanno portato all’arresto di altri due pluripregiudicati per reati di droga, uno dei quali già agli arresti domiciliari.

Nelle loro abitazioni sono stati trovati ulteriori quantitativi di hashish, marijuana e metanfetamine, oltre a denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio e materiale per il confezionamento delle dosi.

Gli agenti hanno inoltre rinvenuto alcune dosi di “Lean”, conosciuta anche come “Purple Drank”: una miscela di codeina e prometazina che, se bevuta con bibite gassate, provoca effetti allucinogeni e alterazioni della percezione.

Gli arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Asti e sono ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria.