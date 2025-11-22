Ventidue anni per il Lions Club Carrù - Dogliani

Nella serata di giovedì 20 novembre, presso l'agriturismo La Pieve di Dogliani, si è svolta la Charter Night in occasione del ventiduesimo anniversario della fondazione del Lions Club Carrù – Dogliani.

La serata, aperta dal presidente Giulio Marini con il classico tocco di campana, prevedeva la lotteria di alcuni premi generosamente messi in palio dalla filiera corta “Che Bun”, che raggruppa due aziende agricole e un macello e dalla catena di abbigliamento “Marcos S.p.A.”.

L'obiettivo era quello di raccogliere fondi per la realizzazione dei vari service che l'associazione si prefigge di portare avanti, tra cui quello dello zaino sospeso, con cui viene raccolto il materiale didattico che sarà poi consegnato ai vari istituti scolastici dei Comuni di Carrù, Dogliani e Farigliano.

Traguardo che è stato pienamente centrato grazie ai 550 euro donati dai soci del Club e a cui sono andati i dovuti ringraziamenti del presidente Giulio Marini.