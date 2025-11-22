Dal Tartufo al Natale, ad Alba la magia continua

La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba prosegue con i suoi appuntamenti e accompagna la città verso il periodo più luminoso dell’anno.

La stagione del Tartufo continuerà a profumare le colline e le tavole fino al 31 gennaio 2026, intrecciandosi naturalmente con l’atmosfera del Natale.

Ad Alba la magia non si ferma mai: la città, capace ogni anno di trasformarsi e accogliere nuove emozioni, si prepara ora ad aprire le porte alle Notti della Natività.

Nata come presepe vivente itinerante, la manifestazione è cresciuta negli anni fino a diventare un evento diffuso capace di unire tradizione, spettacolo e atmosfere natalizie.

E secondo la tradizione delle Notti della Natività, quest’anno Babbo Natale ha scelto proprio Alba come quartier generale… per la gioia di grandi e piccini.

Un passaggio dolce e naturale, dove il gusto del Tartufo incontra il calore del Natale.

Gli appuntamenti da non perdere

Le Notti della Natività: un mese di luci, musica e meraviglia

Dal 6 al 22 dicembre, il centro storico di Alba si anima con un ricco calendario di eventi gratuiti: spettacoli, musica, danza, teatro di strada, fiabe, personaggi del presepe e della tradizione natalizia.

Piazza Risorgimento diventa il cuore pulsante della festa con Casa Claus, il quartier generale di Babbo Natale: letterine, laboratori, racconti d’inverno, incontri con gli Elfi, la renna Rudolf e il mitico Grinch.



Le proiezioni luminose Let It Shine avvolgeranno ogni sera la piazza, mentre il Giardino di Natale ospiterà la pista di pattinaggio, e la Chiesa della Maddalena il suggestivo presepe “Admirabile Signum”.

In Piazza Michele Ferrero brillerà il tradizionale Albero degli Auguri, donato alla città dalla famiglia Ferrero.

I momenti più attesi

Sabato 6 dicembre – La luce splende

Cerimonia di accensione delle proiezioni di luce dinamica, tra musica, colori e la magia del Borgo San Lorenzo.

Nel pomeriggio, Babbo Natale e la sua famiglia faranno visita al Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba.

Domenica 7 dicembre – La Grande Parata di Babbo Natale

Una sfilata travolgente tra canti, coreografie e una fiammante auto-slitta.

A seguire, il suggestivo Christmas Truffle, simbolico incontro tra Tartufo e Natale.



Lunedì 8 dicembre – Oro di Luce

Accensione del grande albero dorato in Piazza Michele Ferrero, accompagnato dal coro di voci bianche e dagli Angeli di Luce.



Weekend 13–14 e 20–21 dicembre

Laboratori, fiabe, musica dal vivo, spettacoli, elfi, incontri speciali a Casa Claus e performance acrobatiche dal Palazzo del Comune.

Domenica 21, gran finale con Ohana Christmas Show, uno spettacolo musicale live, ispirato alle colonne sonore Disney e alle canzoni natalizie più amate.