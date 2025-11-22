Dal Tartufo al Natale, ad Alba la magia continua

La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba prosegue con i suoi appuntamenti e accompagna la città verso il periodo più luminoso dell’anno.
La stagione del Tartufo continuerà a profumare le colline e le tavole fino al 31 gennaio 2026, intrecciandosi naturalmente con l’atmosfera del Natale.
Ad Alba la magia non si ferma mai: la città, capace ogni anno di trasformarsi e accogliere nuove emozioni, si prepara ora ad aprire le porte alle Notti della Natività.
Nata come presepe vivente itinerante, la manifestazione è cresciuta negli anni fino a diventare un evento diffuso capace di unire tradizione, spettacolo e atmosfere natalizie.
E secondo la tradizione delle Notti della Natività, quest’anno Babbo Natale ha scelto proprio Alba come quartier generale… per la gioia di grandi e piccini.
Un passaggio dolce e naturale, dove il gusto del Tartufo incontra il calore del Natale.
Gli appuntamenti da non perdere
Le Notti della Natività: un mese di luci, musica e meraviglia
Dal 6 al 22 dicembre, il centro storico di Alba si anima con un ricco calendario di eventi gratuiti: spettacoli, musica, danza, teatro di strada, fiabe, personaggi del presepe e della tradizione natalizia.
Piazza Risorgimento diventa il cuore pulsante della festa con Casa Claus, il quartier generale di Babbo Natale: letterine, laboratori, racconti d’inverno, incontri con gli Elfi, la renna Rudolf e il mitico Grinch.
Le proiezioni luminose Let It Shine avvolgeranno ogni sera la piazza, mentre il Giardino di Natale ospiterà la pista di pattinaggio, e la Chiesa della Maddalena il suggestivo presepe “Admirabile Signum”.
In Piazza Michele Ferrero brillerà il tradizionale Albero degli Auguri, donato alla città dalla famiglia Ferrero.
I momenti più attesi
Sabato 6 dicembre – La luce splende
Cerimonia di accensione delle proiezioni di luce dinamica, tra musica, colori e la magia del Borgo San Lorenzo.
Nel pomeriggio, Babbo Natale e la sua famiglia faranno visita al Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba.
Domenica 7 dicembre – La Grande Parata di Babbo Natale
Una sfilata travolgente tra canti, coreografie e una fiammante auto-slitta.
A seguire, il suggestivo Christmas Truffle, simbolico incontro tra Tartufo e Natale.
Lunedì 8 dicembre – Oro di Luce
Accensione del grande albero dorato in Piazza Michele Ferrero, accompagnato dal coro di voci bianche e dagli Angeli di Luce.
Weekend 13–14 e 20–21 dicembre
Laboratori, fiabe, musica dal vivo, spettacoli, elfi, incontri speciali a Casa Claus e performance acrobatiche dal Palazzo del Comune.
Domenica 21, gran finale con Ohana Christmas Show, uno spettacolo musicale live, ispirato alle colonne sonore Disney e alle canzoni natalizie più amate.