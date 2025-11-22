 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 22 novembre 2025, 18:59

Auto in fiamme lungo la A6 tra Carrù e Fossano: attimi di paura, ma nessun ferito

La vettura ha preso fuoco nel tardo pomeriggio sulla corsia di emergenza. Sul posto Vigili del Fuoco di Mondovì e personale autostradale. Traffico sempre regolare

Auto in fiamme lungo la A6 tra Carrù e Fossano: attimi di paura, ma nessun ferito

Si è risolto senza conseguenze per le persone l’incendio che, nel tardo pomeriggio di oggi, ha interessato un’autovettura in transito lungo l’autostrada A6 Torino-Savona, nel tratto compreso tra i caselli di Carrù e Fossano, direzione Torino. Secondo quanto ricostruito, l’auto ha preso fuoco dopo essersi accostata sulla corsia di emergenza, probabilmente a causa di un guasto improvviso. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Mondovì sono intervenute rapidamente, spegnendo le fiamme e mettendo in sicurezza l’area, insieme al personale della società autostradale. L’allarme è scattato attorno alle 17.20 e le operazioni si sono concluse in tempi brevi. Il transito non ha subito rallentamenti, poiché il mezzo si trovava già fuori dalla carreggiata.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium