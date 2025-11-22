Auto in fiamme lungo la A6 tra Carrù e Fossano: attimi di paura, ma nessun ferito

Si è risolto senza conseguenze per le persone l’incendio che, nel tardo pomeriggio di oggi, ha interessato un’autovettura in transito lungo l’autostrada A6 Torino-Savona, nel tratto compreso tra i caselli di Carrù e Fossano, direzione Torino. Secondo quanto ricostruito, l’auto ha preso fuoco dopo essersi accostata sulla corsia di emergenza, probabilmente a causa di un guasto improvviso. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Mondovì sono intervenute rapidamente, spegnendo le fiamme e mettendo in sicurezza l’area, insieme al personale della società autostradale. L’allarme è scattato attorno alle 17.20 e le operazioni si sono concluse in tempi brevi. Il transito non ha subito rallentamenti, poiché il mezzo si trovava già fuori dalla carreggiata.
