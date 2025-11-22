Monterosso Grana acquisisce l’ex albergo ristorante “A la Posta”: nascerà un nuovo edificio polifunzionale per la Scuola di Valle

L’Amministrazione comunale di Monterosso Grana compie un passo decisivo per il futuro del paese. Con la delibera n. 57 del 22 novembre 2025, la Giunta ha approvato la presa d’atto per l’acquisizione dell’immobile dell’ex albergo ristorante “A la Posta”, da anni dismesso, avviando un percorso di rigenerazione di una delle aree più simboliche del capoluogo.

Il progetto punta a trasformare l’edificio in una struttura polifunzionale completamente rinnovata ed energeticamente efficientata, destinata ad accogliere nuovi servizi a supporto della Scuola di Valle, nodo formativo e comunitario strategico per l’alta valle Grana.

Il Sindaco Stefano Isaia parla di un intervento che unisce visione amministrativa e senso di comunità. “Con questo atto intendiamo acquisire dalla famiglia Urbano la proprietà dismessa dell’ex albergo ‘A la Posta’ per promuovere il recupero della zona e inserire nello stabile nuovi servizi. Sarà un edificio polifunzionale, a servizio della Scuola di Valle, completamente efficientato a costo zero”, afferma.

Il primo cittadino rivolge parole di riconoscenza ai proprietari: “Desidero ringraziare Lorenza e Oliviero Urbano, che con grande spirito di abnegazione e affetto per Monterosso Grana hanno deciso di accettare la richiesta dell’Amministrazione Comunale, permettendo di dare nuova vita e bellezza a una parte del nostro Comune”.