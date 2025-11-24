Alba, scontro fra sei auto e due feriti: traffico paralizzato e deviato sui controviali

Sei auto coinvolte in un incidente stradale in corso Langhe ad Alba, avvenuto intorno alle 18.30 di oggi. Il conducente di una Fiat Panda in arrivo dalla periferia e diretto verso il centro della città si è scontrato con una prima auto in modo lieve, con una seconda in modo più impattante e frontalmente con una terza con maggior violenza, tanto che la sua auto si è ribaltata, urtanto ancora altre due auto in modo contenuto.



Due feriti affidati alle cure dei sanitari del 118 e trasportati in ospedale a Verduno. Al lavoro una squadra dei vigili del fuoco di Alba insieme ad una di supporto per liberare le persone a bordo dei mezzi incidentati. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.



Traffico paralizzato e deviato nei rispettivi controviali, per consentire la concluzione delle operazioni.

Si stima che si concluderanno le operazioni di rimozione mezzi incidentati e pulizia della strada nel giro di una mezz'ora per poi ripristinare la regolare circolazione sul corso.