Cronaca | 24 novembre 2025, 19:21

Alba, scontro fra sei auto e due feriti: traffico paralizzato e deviato sui controviali

Sul posto stanno intervenendo 118, vigili del fuoco e polizia locale

Sei auto coinvolte in un incidente stradale in corso Langhe ad Alba, avvenuto intorno alle 18.30 di oggi. Il conducente di una Fiat Panda in arrivo dalla periferia e diretto verso il centro della città si è scontrato con una prima auto in modo lieve, con una seconda in modo più impattante e frontalmente con una terza con maggior violenza, tanto che la sua auto si è ribaltata, urtanto ancora altre due auto in modo contenuto. 

Due feriti affidati alle cure dei sanitari del 118 e trasportati in ospedale a Verduno. Al lavoro una squadra dei vigili del fuoco di Alba insieme ad una di supporto per liberare le persone a bordo dei mezzi incidentati. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

Traffico paralizzato e deviato nei rispettivi controviali, per consentire la concluzione delle operazioni. 

Si stima che si concluderanno le operazioni di rimozione mezzi incidentati e pulizia della strada nel giro di una mezz'ora per poi ripristinare la regolare circolazione sul corso.

