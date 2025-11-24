Fossano, circolazione in tilt per un incidente sulla circonvallazione

Nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte, ma disagi notevoli per la circolazione stradale nell’anello che circonda l’abitato di Fossano quelli provocati da un incidente verificatosi lungo la circonvallazione cittadina pochi minuti prima delle ore 11 di questa mattina, lunedì 24 novembre.

Il sinistro ha coinvolto due mezzi pesanti e un furgone, andati a tamponarsi con violenza.

I soccorsi hanno coinvolto il servizio regionale di emergenza 118, i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e la Polizia Locale fossanese per la regolazione del traffico e i rilievi dell’incidente.