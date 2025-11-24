IL METEO / Ancora neve sulle Alpi, da domani qualche raggio di sole in più

Forti correnti occidentali portano nevicate abbondanti su Valle d'Aosta e Alpi occidentali, nonostante l'aria più mite che però non riuscirà a scalfire l'aria molto fredda accumulatasi in questi giorni. In pianura nuvoloso e freddo oggi, da domani sole e poche nubi, con temperature in temporaneo rialzo, poi da mercoledì nuova rinfrescata.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.

Oggi lunedì 24 novembre. Il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto con precipitazioni nevose fino ai fondovalle su Alpi occidentali e Valle d'Aosta con neve anche in città. Sui confini con la Francia l'intrusione di aria più calda e sopra lo 0 potrebbe generare temporanee piogge gelate, prestare attenzione. In pianura nessuna precipitazione di rilievo, a parte qualche debole pioggia o nevischio sui settori confinanti con la Lombardia. Piogge moderate o localmente forti sul levante ligure e spezzino.

Temperature massime comprese tra 1 e 5 °C su pianure piemontesi, fino a 8/11°C sulle coste. Venti forti occidentali o sudoccidentali sui rilievi alpini, assenti su pianure, moderati o localmente forti di libeccio su estremo ponente ed estremo levante ligure.

Martedì 25 e mercoledì 26 novembre. Domani residue nevicate notturne sulle Alpi occidentali, ancora fino a pomeriggio inoltrato su valle d'Aosta, ma con intensità inferiore e più irregolari. Nuvoloso su Piemonte settentrionale, soleggiato su Piemonte meridionale e Liguria. Velature un po' ovunque in serata. Sereno o poco nuvoloso mercoledì.

Temperature in rialzo nelle massime con valori fino 10/14°C, minime ancora fredde e attorno allo 0 su pianure piemontesi, mentre resteranno tra 4 e 8 °C su coste liguri.

Venti: in pianura in generale assenti o deboli domani, raffiche settentrionali moderate mercoledì. Su Alpi ancora venti forti occidentali domani mattina, in attenuazione dalla sera anche se con locali raffiche di Foehn mercoledì. Su Liguria domani generalmente deboli variabili, mentre mercoledì moderati o localmente forti settentrionali.

Tendenza da giovedì 27 novembre. Ingresso di aria fredda da est giovedì, con nuovo abbassamento delle temperature, seguito però da un rapido rialzo già venerdì in quota. Tutto questo però in un contesto di belle giornate anche nel weekend.

