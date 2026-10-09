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Datameteo | 09 ottobre 2026, 10:48

Mattina di piogge residue, ma da domenica tornano sole e alta pressione

Le previsioni di Datameteo

Mattina di piogge residue, ma da domenica tornano sole e alta pressione

Ancora qualche pioggia stamattina, poi gradualmente ritornerà l'alta pressione a riportare stabilità ad inizio settimana prossima.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 9 ottobre

Al mattino cielo irregolarmente nuvoloso con residue precipitazioni irregolari ma generalmente di debole intensità. Migliora dal pomeriggio. Le temperature massime saranno in calo, con valori oggi sui 21/23 °C. Venti generalmente assenti o deboli variabili.

Sabato 10 e domenica 11 ottobre

Sabato mattina inizialmente nuvoloso per nubi alte sulle pianure, nubi più consistenti sui confini alpini nordoccidentali con piogge sparse, e nevicate localmente anche sotto i 2000 m. Ampi rasserenamenti dal pomeriggio. Domenica mattina qualche nebbia in pianura, soleggiato altrove ma con nubi medie e alte che ricopriranno il cielo già dalla mattina.

Le temperature massime aumenteranno di 1/2 °C domani, per poi ricalare domenica in caso di copertura nuvolosa più spessa. Minime in diminuzione domani, con valori compresi tra 10/13° C nelle pianure interne e i 15/16 °C delle coste. Venti assenti o deboli variabili, raffiche nordoccidentali più intense sulle Alpi domani.

Tendenza da lunedì 12 ottobre

Rinforzo dell'alta pressione con temperature in aumento specie in montagna, nebbie sulle basse pianure al mattino e sole o velature altrove.

Previsioni stagionali

https://www.datameteo.com/meteo/686-Stagionali_Novembre_2026.html

Previsione rischio grandine e dati grandinate

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html 

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Cuneo

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Savona

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