Mattina di piogge residue, ma da domenica tornano sole e alta pressione

Ancora qualche pioggia stamattina, poi gradualmente ritornerà l'alta pressione a riportare stabilità ad inizio settimana prossima.
Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:
Oggi venerdì 9 ottobre
Al mattino cielo irregolarmente nuvoloso con residue precipitazioni irregolari ma generalmente di debole intensità. Migliora dal pomeriggio. Le temperature massime saranno in calo, con valori oggi sui 21/23 °C. Venti generalmente assenti o deboli variabili.
Sabato 10 e domenica 11 ottobre
Sabato mattina inizialmente nuvoloso per nubi alte sulle pianure, nubi più consistenti sui confini alpini nordoccidentali con piogge sparse, e nevicate localmente anche sotto i 2000 m. Ampi rasserenamenti dal pomeriggio. Domenica mattina qualche nebbia in pianura, soleggiato altrove ma con nubi medie e alte che ricopriranno il cielo già dalla mattina.
Le temperature massime aumenteranno di 1/2 °C domani, per poi ricalare domenica in caso di copertura nuvolosa più spessa. Minime in diminuzione domani, con valori compresi tra 10/13° C nelle pianure interne e i 15/16 °C delle coste. Venti assenti o deboli variabili, raffiche nordoccidentali più intense sulle Alpi domani.
Tendenza da lunedì 12 ottobre
Rinforzo dell'alta pressione con temperature in aumento specie in montagna, nebbie sulle basse pianure al mattino e sole o velature altrove.
Previsioni stagionali
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Previsione rischio grandine e dati grandinate
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Cuneo
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Savona