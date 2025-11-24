Alba, 'Oltre il guado. Le Bormide tra Liguria e Piemonte' : il 28 novembre la presentazione

Venerdì 28 novembre alle ore 21, presso l’associazione Alec, via Vittorio Emanuele II, 30 ad Alba, sarà presentato il libro 'Oltre il guado. Le Bormide tra Liguria e Piemonte' di Maurizio Molan. L’autore dialogherà con Stefano Fenoglio, professore ordinario del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università di Torino.



L’evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione Naturalistica Piemontese.

Il volume è un viaggio narrativo lungo le Bormide di Spigno e di Millesimo, fiumi che nascono sulle Alpi Liguri e si incontrano presso Bistagno per formare la Bormida, affluente del Tanaro. Molan racconta territori spesso dimenticati, esplorandone natura, storia e trasformazioni, dalla flora e fauna fluviale alle opere umane che hanno modificato le valli, fino al grande inquinamento del secolo scorso che valse al fiume il triste primato di corso d’acqua più inquinato d’Europa. Il libro tocca anche temi attuali come alluvioni e siccità, accanto a capitoli dedicati alla memoria storica e alla bellezza paesaggistica ancora intatta in molti tratti, documentata da immagini recenti. Si chiude con Un fiume ritrovato, ispirato alla mostra del 2019 “Bestiario fantastico di un fiume ritrovato”, con opere dello scultore Giovanni Tamburelli.

L’Associazione Naturalistica Piemontese inaugurerà inoltre il 29 novembre, al Museo Craveri di Bra, la mostra fotografica Biodiversità del Piemonte e della Valle d’Aosta.

Maurizio Molan, nato ad Alessandria, è laureato in Medicina e Chirurgia, con specializzazioni in chirurgia generale e chirurgia toracica. Ha preso parte a numerose missioni sanitarie in Italia, Africa, Bangladesh e Perù, collaborando come volontario con diverse associazioni, tra cui Need You ODV di Acqui Terme, alla realizzazione di progetti umanitari dedicati all’alfabetizzazione dei bambini nei Paesi in via di sviluppo. Parallelamente all’attività medica, ha coltivato un forte interesse per la scrittura e la divulgazione, pubblicando opere di carattere sociale e saggistico. Tra i suoi libri: Non c’è amore sprecato (s.e. 2014), In Lei tutte le donne del mondo (Il Piviere Edizioni, 2016), Altezza è mezza bellezza? Saggio sulla statura umana (Lindau Edizioni, 2019), Tra due mari. Storie di uomini, stretti e canali (Libreria Geografica, 2022) e Oltre il guado. Le Bormide tra Liguria e Piemonte (Il Piviere Edizioni, 2024).

Stefano Fenoglio, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (DBIOS) dell’Università di Torino. È cofondatore del Centro per lo Studio dei Fiumi Alpini (ALPSTREAM/Parco del Monviso). Autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche e primo autore del manuale universitario Ecologia fluviale. Svolge numerose attività didattiche in diversi atenei italiani ed esteri ed è spesso ospite di programmi televisivi e testate giornalistiche per dibattere temi legati a siccità, alluvioni ed emergenze idriche. Le sue ricerche si concentrano principalmente sugli ecosistemi fluviali.