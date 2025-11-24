Paesana, progetto “Segni e Passi”: tavoli di lavoro e passeggiata operativa

Sabato 29 novembre, dalle 14.00 alle 17.00 a Pian munè si terrà il primo workshop del progetto “Segni e Passi”, un pomeriggio di confronto dedicato alla progettazione sentieristica come strumento di valorizzazione territoriale.

L’incontro si aprirà con una breve introduzione alle attività, seguita da una tavola rotonda che coinvolgerà tre realtà del settore:

Al Cicapui – associazione sportiva e ricreativa della Valle di Lanzo

Traccia Minima – promuove il turismo lento e inclusivo sul Lago Maggiore

Sentiero delle Ochette – percorso lungo il Po pensato per le famiglie

Gli ospiti condivideranno origini, obiettivi e prospettive dei loro progetti, evidenziando punti di forza, criticità ed esperienze utili alla costruzione del percorso “Segni e Passi”.

A seguire sono previsti dei tavoli di lavoro tematici, guidati da facilitatori e ospiti, nei quali i partecipanti potranno contribuire in modo pratico alla definizione di idee e proposte concrete: dall’accessibilità alla comunicazione, dalle attività per famiglie alla cura dei sentieri. Ogni gruppo lavorerà con materiali dedicati per arrivare a un output chiaro e realizzabile.

Il workshop si concluderà con la presentazione dei risultati e una merenda sinoira offerta a tutti i partecipanti.

Mentre domenica 30 novembre ci si troverà in piazza Vittorio Veneto a Paesana alle ore 10 per la colazione con prodotti locali offerta ai partecipanti. Poi percorreremo i primi due brevi sentieri inaugurati questo mese (la via del forno e l’allegra fattoria) assieme ai ragazzi di Traccia Minima per capire assieme nel pratico come come rendere accoglienti e accessibili i tracciati. Per terminare attorno alle 13, per cui è consigliato portare il pranzo al sacco ai partecipanti per poi condividere il pasto tutti assieme.



L’iniziativa è aperta a chiunque desideri contribuire alla crescita e alla qualità dei percorsi e delle attività del territorio. Per partecipare è necessario iscriversi al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfim8EckroeZMAGFnxcy-2YcbnD8HyWvmmtJJRPHNzc6u6vAg/viewform?usp=dialog

Oppure scrivendo alla mail prolocopaesana@gmail.com o tramite i canali dell’associazione.



L’evento fa parte di un progetto il cui maggiore finanziatore è Fondazione Compagnia di San Paolo, in collaborazione con il Comune di Paesana, Pro Loco Paesana, Valtemo e Cooperativa Caracol.