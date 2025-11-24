Lutto a Fossano per la morte di Graziano Prato, per tutti Folletto Graziano

Lutto a Fossano per la morte, a 54 anni, di Graziano Folletto Prato, un personaggio magico, buono e gentile.

Non era raro vederlo anche a Cuneo, buffo, con i suoi occhiali e l'abbigliamento colorato, con quello sguardo allegro ma in fondo un po' malinconico, come solo i clown sanno essere.

Arrivava con palloncini, cappelli, oggetti e puzzle con cui creava scene per i suoi racconti.

Barista per tanti anni a Fossano, aveva, già grande, scoperto la sua vena artistica. Amava il blu, il colore che aveva battezzato il suo progetto Follia in blu. Ed era noto anche per i suoi progetti legati al riciclo.

Qualche anno fa la scoperta della malattia che lo ha purtroppo ucciso a soli 54 anni.

I funerali saranno celebrati mercoledì 26 novembre alle 9.30 nella Chiesa di anta Maria del Salice a Fossano. Lascia la mamma, la sorella Silvia con Luca e la nipote Rebecca, alla quale era molto legato.