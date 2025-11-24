Fauna selvatica: più risorse per i centri di recupero di Bernezzo, Racconigi e Asti

Cresce il sostegno della Regione Piemonte ai Cras, i Centri per il recupero, la cura e la riabilitazione degli animali selvatici.

Per i tre Cras facenti parte della rete regionale - sono il Cras Odv di Bernezzo e quello del Centro Cicogne e Anatidi di Racconigi, insieme a quello gestito dalla Lipu ad Asti - l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi Paolo Bongioanni ha stanziato la somma di 150.000 euro che andranno a copertura delle spese da essi sostenute nel 2024 e 2025.

Spiega l’assessore Bongioanni: «Il contributo regionale è quasi triplicato. La somma stanziata in precedenza era di 58mila euro e ora l’ho portata a 150mila. Con queste risorse andiamo a integrare per 41.970 euro il sostegno a copertura delle spese sostenute dai Cras nel 2024, portandolo complessivamente a 100mila euro. E con i restanti 108mila garantiamo la copertura alle spese sostenute dai Cras nel corso del 2025. I Cras della rete regionale svolgono un ruolo molto importante: lavorano a stretto contatto con Comuni, Unioni di Comuni, Province, Atc e Ca per il salvataggio e il recupero di uccelli e mammiferi di specie autoctone del Piemonte, e contribuiscono alla salvaguardia dell’equilibrio e della biodiversità della nostra fauna in sinergia con l’opera di gestione delle specie aliene e problematiche svolta dalla Regione nell’ambito delle proprie competenze».

La somma destinata a ogni Cras è ripartita per il 30% per le spese di funzionamento dei centri stessi, e per il 70% per le spese sostenute per le azioni di recupero e cura (materiali, farmaci, personale sanitario). Nel 2024 il Cras di Racconigi ha recuperato, curato e liberato 469 uccelli e 27 mammiferi; quello di Asti 653 uccelli e 187 mammiferi; quello di Bernezzo 745 uccelli e 299 mammiferi, per un totale di 1.867 uccelli e 513 mammiferi.

[L'assessore regionale Paolo Bongioanni]