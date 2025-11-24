Saluzzo: al Monastero della stella l’anteprima del film “a passo lento” e le illusioni del mago Antonio Casanova

Doppio appuntamento nel weekend, promosso dalla Fondazione CRS: sabato sera la presentazione del progetto (film e mostra) di Cristina Saimandi; domenica pomeriggio e sera va in scena “Uninvited”, l’ultimo spettacolo del celebre mago Antonio Casanova.



A PASSO LENTO

“A passo lento. Capogrillo e il Re di Pietra” nasce da un’idea di Cristina Saimandi (in foto sotto), saviglianese, docente, artista e appassionata di arrampicata. In campo artistico, la sua ricerca indaga il sottile filo che unisce la natura e la cultura. Un filo che, oggi più che mai, è da ricucire e preservare. Con l'happening di sabato sera, promosso da Idearte, l’artista interseca le sue passioni: montagna, natura, arte. Con l’obiettivo di far riflettere su questi temi, l'artista ha realizzato un film e una mostra, a cui hanno collaborato il curatore Marco Enrico Giacomelli, il regista Paolo Ansaldi e il musicista Simone Sims Longo.

La prima del film, vero cuore del progetto, dopo l’anteprima presentata in occasione della mostra a Revello, approda al Monastero della Stella, grazie all’evento organizzato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Saluzzo, sabato 29 novembre, con inizio alle 21, partecipazione gratuita su prenotazione sul sito www.monasterodellastella.it





CASANOVA SHOW

Poche ore dopo, domenica 30 novembre, va in scena "The Uninvited": uno spettacolo di illusionismo ideato e presentato da Antonio Casanova, che promette di ridefinire l'esperienza della magia in una dimensione mai esplorata. Al Monastero della Stella il celebre mago televisivo propone tre repliche, alle 17, alle 19 e alle 21. Partecipazione gratuita su prenotazione sul sito www.monasterodellastella.it

Dimenticando i trucchi e le ambientazioni convenzionali, l'evento si svolge in un universo nuovo, lontano dai palcoscenici e dai microfoni, dove la realtà perde i suoi confini e la mente è sfidata a non credere allo sguardo. Uno show esclusivo, riservato a 52 partecipanti, (come le carte di un mazzo da gioco) per ciascun turno. Tre performance misteriose e intime, un vero e proprio "a tu per tu" con l'illusionista.

Spiega il protagonista: «L'esperienza si caratterizza anche per la scelta di location fuori dall'ordinario e mai teatrali, situate in luoghi inaspettati e misteriosi d'Italia, come il suggestivo Monastero della Stella, location ideale per questo show».

Casanova si presenta come "l'ospite non invitato", colui che conduce il pubblico in una dimensione in cui "tutto sarà il contrario di tutto", invitando a vivere immersi in un contesto irripetibile, che promette di stupire.