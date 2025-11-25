Il Consorzio di Tutela della Salsiccia di Bra: "Il caso dei solfiti non riguarda i produttori consorziati"

Il Consorzio di Tutela della Salsiccia di Bra interviene con fermezza" per tutelare la reputazione del prodotto e rassicurare consumatori, operatori e cittadini, in merito alla notizia ( leggi qui ) relativa al ritrovamento di solfiti da parte dell’Asl in un laboratorio di un macellaio del Braidese, con conseguente sequestro della merce.

Il presidente del Consorzio di Tutela Marco Carena, unitamente al direttore Luigi Barbero, chiarisce che il macellaio interessato dai controlli non appartiene in alcun modo al Consorzio della Salsiccia di Bra.

Da decenni il Consorzio svolge un ruolo fondamentale non solo nella valorizzazione della Salsiccia di Bra — simbolo riconosciuto della tradizione gastronomica braidese — ma anche nella sua tutela e salvaguardia.

Attraverso un rigoroso disciplinare produttivo, regolarmente depositato presso la Camera di Commercio, e mediante un codice di comportamento condiviso e verificato, i produttori consorziati garantiscono la salubrità del prodotto, il rispetto assoluto delle normative vigenti e, in particolare, la totale assenza di sostanze vietate, come i solfiti.

Negli ultimi anni il Consorzio ha intensificato le attività di promozione e vigilanza, con l’obiettivo di valorizzare la vera Salsiccia di Bra non solo in Piemonte, ma in tutta Italia. Un impegno crescente che va di pari passo con la responsabilità di assicurare ai consumatori un prodotto controllato, certificato e coerente con la tradizione che rappresenta.

«Il nostro ruolo — sottolineano il presidente Carena e il direttore Barbero — è proprio quello di proteggere un’eccellenza del territorio, distinguendola da produzioni non conformi o da operatori che non rispettano gli standard richiesti. La Salsiccia di Bra dei produttori consorziati è sinonimo di qualità, sicurezza e rispetto della legge».

Il Consorzio invita quindi i consumatori a fare sempre riferimento ai macellai aderenti, riconoscibili dalle certificazioni e dall’uso corretto del marchio, così da avere la certezza di acquistare e consumare la vera e autentica Salsiccia di Bra.