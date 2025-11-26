“Natale di Solidarietà 2025”: a Cuneo al via la XII edizione dell'iniziativa per sostenere le famiglie in difficoltà

Torna anche quest’anno il “Natale di Solidarietà”, l’iniziativa promossa dal Rotary Club Cuneo 1925, giunta alla sua dodicesima edizione, che si propone di sostenere le famiglie in difficoltà del territorio cuneese. La conferenza stampa di presentazione si terrà lunedì 1° dicembre alle ore 18.00 presso Open Baladin in Piazza Foro Boario.
Il progetto coinvolge numerose realtà del territorio, tra cui Fondazione Lovera, Avis Comunale di Cuneo, Croce Rossa Italiana – Comitato Provincia Granda, Soroptimist Cuneo, Zonta Club Cuneo e Rotaract Cuneo Provincia Granda, con il supporto di Caritas Diocesana di Cuneo-Fossano e Società di San Vincenzo de Paoli ACC ODV.
Quest’anno, l’iniziativa assume un significato ancora più importante, a fronte della riduzione delle forniture FEAD e AGEA che ha comportato una contrazione significativa dei beni disponibili presso i centri di distribuzione viveri.
Le risorse raccolte saranno destinate all’acquisto di generi alimentari da distribuire prima delle festività alle circa 500 famiglie in stato di povertà, per un totale di circa 1.400 persone.
Ogni nucleo familiare riceverà inoltre un panettone o pandoro, un libro per ogni bambino e un formaggio “Piemontino”, in parte donato da Valgrana SpA.
In memoria di suor Elsa Caterina Galfré, volontaria al servizio dei detenuti della Casa circondariale di Cerialdo, il progetto si estende anche alle persone recluse, cui sarà donato un panettoncino o un pandorino.
Chi desidera contribuire può effettuare una donazione tramite Satispay, utilizzando il QR Code riportato sull’invito. La segreteria del Rotary Club Cuneo 1925 invita gli interessati a confermare la partecipazione alla conferenza stampa entro venerdì 28 novembre.
Per ulteriori informazioni: Tel. 389 3109876 – info@rotarycuneo.it