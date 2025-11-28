Cuneo sul podio: l’Azienda Agricola Barotto Franco conquista il secondo posto ai “Fiori del Mulino”

Brilla il nome di Cuneo nella quinta edizione de “I Fiori del Mulino”, il concorso fotografico promosso da Mulino Bianco per valorizzare le aziende agricole che meglio raccontano, attraverso i loro campi fioriti, l’impegno verso la biodiversità e l’agricoltura sostenibile. Sul podio di quest’anno spicca l’Azienda Agricola Barotto Franco, che conquista con orgoglio il secondo posto, posizionandosi tra le eccellenze nazionali.

L’iniziativa, sempre più attesa nel mondo agricolo, premia non solo la bellezza degli scatti, ma soprattutto l’attenzione e la dedizione nel coltivare aree fiorite capaci di diventare veri rifugi per impollinatori e fauna utile. La selezione è stata rigorosa: tra i migliori 20 scatti individuati da una giuria composta da WWF e Mulino Bianco, il pubblico ha espresso la propria preferenza, lasciando poi alla giuria interna Barilla la scelta delle tre immagini vincitrici.

Accanto all’azienda cuneese, completano il podio l’Azienda Agricola Spalletti Gabriella e Soci di Reggio Emilia, vincitrice del primo posto, e l’Azienda Agricola San Saluto di Alessandria, terza classificata.