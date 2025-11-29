A Roccavione torna il grande albero di Natale: il paese si mette all’opera per addobbarlo

Oggi, sabato 29 novembre, a partire dalle 14.30 in piazza San Magno, a Roccavione, prende il via la ricca serie di appuntamenti che accompagneranno il paese verso le festività Natalizie.

Il grande albero di Natale arriva in paese e tutta la cittadinanza è invitata a collaborare al suo allestimento, insieme agli addobbi natalizi del centro.

L’iniziativa, promossa dal Comitato Giovani Nova Rocca, dall’associazione Amici della Ruà e dal Comitato di Quartiere La Toglia, con il patrocinio del Comune di Roccavione, vuole trasformare il momento degli addobbi in un’occasione di incontro e partecipazione: famiglie, bambini, giovani e meno giovani potranno contribuire a vestire di luci e colori il cuore del paese, condividendo l’atmosfera delle feste fin dai primi giorni dell’Avvento.



Il programma degli eventi proseguirà poi con la “Cena dell’Immacolata”, in calendario per sabato 6 dicembre 2025 alle ore 19.30 nel salone parrocchiale.

Non una semplice cena di comunità, ma un vero e proprio evento gastronomico aperto a tutti, pensato per celebrare insieme l’inizio delle festività.

Il menù propone un percorso nei sapori del territorio: antipasto alla piemontese, sformato di verdura con bagna càuda, ravìoles ai formaggi, gnocchi di patate al ragù di carne, dolce dell’Immacolata, acqua, un bicchiere di vino e caffè, per una quota di partecipazione di 20 euro.

I biglietti sono acquistabili in prevendita presso:

Panetteria Forlani

Panetteria Cantun

Bar En Brinhola

La Bottega della Carne

Un’occasione per ritrovarsi attorno alla tavola, incontrare amici vecchi e nuovi e gustare piatti della tradizione e vivere insieme la magia del Natale a Roccavione.