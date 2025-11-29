Savigliano approva la maxi-variazione di bilancio: fondi per videosorveglianza, asfaltature, nuova piscina e palazzetto dello sport

Il Consiglio comunale di Savigliano ha dato il via libera al Secondo assestamento generale del bilancio di previsione 2025-2027, una manovra che anticipa larga parte della programmazione del prossimo anno e che supera il milione di euro di investimenti.

A presentarlo è stato il sindaco e assessore al Bilancio Antonello Portera, che ha illustrato con precisione l’insieme delle entrate e delle spese contenute nella variazione.

Il primo annuncio, giunto a poche ore dalla seduta, riguarda la sicurezza urbana. “Negli ultimi giorni – ha spiegato il sindaco - la Prefettura ci ha comunicato che il Ministero dell’Interno ha approvato il nostro progetto di videosorveglianza, finanziandolo al 50%. Questo significa poter inserire immediatamente nel bilancio 2025 un contributo di 104.750 euro, che rappresenta un importante passo avanti per la sicurezza cittadina”.

(Il sindaco di Savigliano Antonello Portera)

Portera ha poi illustrato l’insieme delle nuove risorse che la variazione porta nelle casse comunali. Tra queste spiccano i 132 mila euro erogati dalla Regione Piemonte per il sostegno ai servizi per la scuola di prima infanzia e ai nidi, un contributo che consente di rafforzare un settore particolarmente sensibile per le famiglie. Si aggiunge poi un nuovo finanziamento di 80 mila euro per il progetto “Piemonte Giovani”, iniziativa che negli ultimi anni ha generato per Savigliano quasi mezzo milione di euro destinati ai ragazzi e alle loro attività.

Il sindaco ha ricordato anche l’arrivo di 19 mila euro dedicati al supporto della disabilità, in particolare per servizi educativi e inclusivi.

A queste risorse si sommano il contributo della Fondazione CRT per gli eventi di Santa Rosa e per le iniziative culturali, oltre a una serie di entrate correnti derivanti da maggiori accertamenti tributari, riscossioni più efficienti, incrementi dei servizi scolastici come mensa e accessori e un aumento delle sanzioni amministrative e di altri introiti minori.

Sul fronte delle uscite, il sindaco ha evidenziato che la manovra registra un incremento complessivo determinato principalmente dai rincari energetici: 107 mila in più euro per le utenze, cifra resa necessaria dall’aumento dei costi di luce e gas. Sono stati inoltre previsti 59 mila euro in più per il personale, legati ai rinnovi contrattuali del comparto enti locali, oltre a vari adeguamenti di capitoli di spesa relativi a servizi in crescita.

La parte più significativa della variazione riguarda tuttavia gli investimenti. Portera ha annunciato l’utilizzo di 1.190.760 euro di avanzo libero, cifra che verrà impiegata in una serie di interventi strategici.

Una quota di 250 mila euro è destinata alle manutenzioni e ai lavori al cimitero, mentre 300 mila euro serviranno per nuove asfaltature, intervento più volte richiesto dai cittadini e considerato prioritario.

Cuore della programmazione sono però i progetti del futuro polo sportivo: la Giunta ha deciso di stanziare 500 mila euro per la progettazione della nuova piscina e di un nuovo palazzetto dello sport.

“Ci siamo tenuti larghi – ha precisato Portera – perché vogliamo finanziare la progettazione completa di entrambi gli impianti. Valuteremo anche un possibile partenariato pubblico-privato per la zona piscina. L’obiettivo è farci trovare pronti davanti a qualsiasi opportunità di finanziamento.

Inoltre – prosegue Portera - il cofinanziamento per sarà utilizzato per lavori di realizzazione del parco urbano in via Ospedali di fianco al palazzetto dello sport dove sorgerà la Casa di comunità, se riusciremo a trovare dei finanziamenti esterni si riqualificherà quindi quella zona. Inoltre l’acquisizione di software per gli uffici comunali”.

La manovra ha raccolto consensi trasversali in aula.

Il consigliere Mattia Giordana (consigliere di maggioranza del gruppo ‘Nuova Civica’): “Siamo molto soddisfatti. Gli 80 mila euro per Piemonte Giovani si aggiungono a un lavoro che porta quasi mezzo milione di euro complessivo. Sulla videosorveglianza ci teniamo particolarmente: è un passo importante per la sicurezza dei cittadini. Bene anche i 300 mila euro per le asfaltature, perché la sicurezza è anche questa. E siamo contenti dei 500 mila euro per la progettazione di piscina e palazzetto, un’urgenza per gli spazi indoor dedicati allo sport”.

La consigliera Clotilde Ambrogio (consigliera di maggioranza del gruppo ‘Noi per Savigliano’): “Esprimiamo pieno apprezzamento per la programmazione degli impianti sportivi: Savigliano ne ha bisogno. È fondamentale farsi trovare pronti per cogliere eventuali opportunità di finanziamento. Importante anche il potenziamento della videosorveglianza, un supporto essenziale per la sicurezza di cittadini e imprese”.

Dai banchi della minoranza, il consigliere Paolo Tesio (del gruppo ‘Spazio Savigliano’) ha dichiarato: “Valutiamo positivamente l’utilizzo dell’avanzo libero per investimenti, come sosteniamo da sempre. Bene la progettazione degli impianti sportivi, in particolare della piscina: non si può perdere tempo. Approviamo anche l’esplorazione di un partenariato pubblico-privato”.

Favorevole anche il consigliere di maggioranza Luciano Gandolfo (gruppo ‘Amici di Savigliano’), che ha evidenziato: “Siamo estremamente favorevoli, soprattutto per i 300.000 euro destinati alle asfaltature, che lo scorso anno erano insufficienti. Sulla videosorveglianza voglio ringraziare l’assessore Rocco Ferraro, che ci ha creduto e ha lavorato molto. Sul nuovo polo sportivo con la piscina e palazzetto, speriamo di vedere presto qualcosa di concreto. Sarebbe un grande passo per i nostri giovani”.

Il consigliere di minoranza Maurizio Occelli (Fratelli d’Italia) ha aggiunto: “Questa variazione presenta entrate non scontate, ed è un bene. Condividiamo gli interventi su videosorveglianza e asfaltature. Apprezziamo il fondo per i padiglioni del cimitero e i 50 mila euro per il parco urbano di via Ospedali, soluzione che reputiamo migliore rispetto a quella inizialmente prospettata. (Ocelli si riferisce a quanto era stato prospettato qualche tempo fa con la costruzione di un centro migranti nell'area tra l'ospedale e il palasport. Ndr)

Chiudendo il dibattito, è intervenuto anche il consigliere Alberto Pettavino (consigliere di maggioranza del gruppo ‘Progetto per Savigliano’) che ha dichiarato: “È una variazione che dimostra concretezza: si investe su sicurezza, manutenzioni e soprattutto sulla programmazione degli impianti sportivi. La nuova piscina è una priorità e questa progettazione che vede stanziati 500 mila euro è un passo decisivo. Bene anche l’importante contributo ottenuto per la videosorveglianza”.

Con una maggioranza ampia e trasversale, la proposta del sindaco e il relativo emendamento per l’inserimento del contributo ministeriale sono stati approvati.

Un passaggio che, di fatto, delinea già il futuro della città: una nuova piscina, un nuovo palazzetto dello sport, maggiore sicurezza e investimenti sulle infrastrutture.