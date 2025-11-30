Assemblea Generale Astra Cuneo: importante momento di confronto per tutta la categoria [VIDEO E FOTO]

Si è svolta ieri, sabato 29 novembre, presso il Centro Congressi La Porta delle Langhe di Cherasco, l’Assemblea Generale 2025 di Astra Cuneo, appuntamento ormai consolidato, che rappresenta per l’associazione un passaggio indispensabile per condividere le priorità del settore, favorire il confronto diretto con le istituzioni e rafforzare il senso di comunità tra le imprese di autotrasporto.

L’edizione di quest’anno ha assunto un valore particolare, alla luce dei cambiamenti profondi che stanno interessando il comparto sotto il profilo normativo, economico, tecnologico e del lavoro.

Ad accogliere i numerosi presenti il presidente di Astra Cuneo Ercole Fornero: "L’Assemblea Generale non è solo un momento formale, ma l’occasione in cui la nostra associazione si ritrova per fare il punto su sfide reali e sulle esigenze concrete delle imprese. Il settore dell’autotrasporto sta affrontando un periodo di trasformazioni epocali: dalla transizione energetica alla carenza di autisti, dal tema della concorrenza sleale alle incertezze normative. È fondamentale restare uniti e mantenere un dialogo costante con la politica e con le istituzioni, affinché le scelte che ci riguardano siano davvero sostenibili e costruite insieme alla categoria".

[Presidente di Astra Cuneo Ercole Fornero]

Molto concreto l’intervento del segretario generale Gabriele Bracco, che ha posto l’accento sul ruolo operativo dell’associazione: “Astra Cuneo è al fianco degli associati ogni giorno e l’Assemblea rappresenta il momento in cui possiamo restituire una visione complessiva del lavoro svolto e delle prospettive future. Quest’anno affronteremo temi cruciali: dalla transizione energetica, che richiede investimenti e chiarezza normativa, al dumping sociale, che continua a penalizzare chi opera rispettando le regole. Senza dimenticare il rimborso accise e gli effetti della Legge di Stabilità, aspetti che incidono direttamente sulla tenuta economica delle imprese. Ci confronteremo con esperti e rappresentanti istituzionali per fornire risposte chiare e strumenti concreti”.

[Segretario generale Gabriele Bracco]

Il presidente di IRFO (Formazione) Ennio Tonoli, ha sottolineato: “La formazione e la sicurezza per gli autisti è importantissima. Stiamo crescendo e dobbiamo formare questi conduttori al rispetto delle regole e alle norme comportamentali, facendo prevenzione”.

[Presidente di IRFO (Formazione) Ennio Tonoli]

Le istituzioni erano presenti con Luca Crosetto, presidente della Camera di Commercio di Cuneo, che ha evidenziato il ruolo e l’impegno del suo ente per il settore dell’autotrasporto, con Luca Robaldo, presidente della Provincia di Cuneo, che ha reso noto il finanziamento per il 2026 destinato alle migliorie della rete stradale cuneese, e con il senatore Giorgio Maria Bergesio, che ha partecipato alla tavola rotonda finale.

[Luca Robaldo, presidente della Provincia di Cuneo]

<figure class="image"> </figure>[Luca Crosetto, presidente della Camera di Commercio di Cuneo]

[Senatore Giorgio Maria Bergesio]

I principali temi al centro dei lavori, la transizione energetica e le nuove tecnologie, gli aggiornamenti sulle normative, incentivi, costi operativi e impatti reali per le aziende nella sfida verso la decarbonizzazione, il dumping sociale e la concorrenza sleale, senza contare la regolamentazione europea e la necessità di tutelare un mercato equo per tutti gli operatori, sono stati affrontati durante una tavola rotonda finale, insieme al focus sulla carenza di autisti, sulle difficoltà di reclutamento e sulle azioni da attivare per valorizzare la professione e favorire il ricambio generazionale.

Al dibattito, condotto dal giornalista specializzato in autotrasporto Massimo De Donato hanno partecipato i vertici di Astra Cuneo, Nadia Mussetto di WAI (Welfare Aziendale Italia), Alessandro Peron Segretario Generale FIAP, Alberto Iseppi di Scania e come anticipato, il senatore Giorgio Maria Bergesio.

[Giornalista specializzato in autotrasporto Massimo De Donato]

[Alessandro Peron Segretario Generale FIAP]

Astra Cuneo rimane un punto di riferimento fondamentale per il sistema dell’autotrasporto cuneese, un partner affidabile e prezioso per le numerose imprese del territorio.

I dati generali indicano che le problematiche sull’intermodale e altre concause porteranno ad un aumento delle movimentazioni su gomma nei prossimi anni, per cui diventa importante avere le giuste competenze e il giusto affiancamento in un settore strategico per la Granda: in questo contesto Astra Cuneo c’è.