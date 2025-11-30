Una domenica ricca di eventi nella provincia di Cuneo: dalle fiere storiche ai mercatini natalizi

Comincia a sentirsi l’aria natalizia anche nella Granda, con l’apertura dei primi presepi e molti appuntamenti legati alle festività imminenti.

Prosegue il tempo delle sagre legate alla festività di Sant’Andrea (Peveragno e Saluzzo) o particolari come quelle di Trinità “Fera dij Pocio e dij Bigat” e di Pamparato “Fiera del grano saraceno e della castagna bianca”. A Monteu Roero saranno protagonisti e tartufi e i “Tabui”, mentre a Caraglio si correrà la Babbo Run Caraj.

Tantissime le mostre aperte nel week end, come le rappresentazioni teatrali e i concerti, con il ritorno nel Cuneese di Bobby Solo.

Intanto prosegue ad Alba la “Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba” e non mancano mercatini natalizi e le occasioni enogastronomiche.

Si consiglia sempre di prestare attenzione alle previsioni del tempo!

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

***

CUNEO

80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE

Domenica 30 novembre, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, nello Spazio Innovazione in Via Roma 17, sarà possibile visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe”. Ingresso libero e gratuito.

CUNEO

MOSTRA IN SAN FRANCESCO

Domenica 30 novembre il Complesso Monumentale di San Francesco di Cuneo ospita "La Galleria Borghese. Da Raffaello a Bernini. Storia di una collezione", una grande mostra promossa dalla Fondazione CRC e da Intesa Sanpaolo, con il supporto organizzativo di MondoMostre. Prenotazione obbligatoria. Info: https://fondazionecrc.it/

CUNEO

TEATRO PER I BAMBINI

Domenica 30 novembre, alle ore 17.30, per la rassegna "Domeniche a Teatro" (famiglie): Storie di Mamma Balena - Dispari Teatro. Info: https://www.dispariteatro.it/

***

ALBA

FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA

Nel weekend prosegue la “Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba”, che si concluderà l’8 dicembre. Dal mattino del sabato apertura del Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba nel Cortile della Maddalena, dove si possono acquistare magnifici esemplari certificati dalla Commissione dei Giudici del Tartufo. Apertura dell'Alba Truffle Show (Cooking Show con rinomati chef, Analisi Sensoriali e Wine Tasting), incontri in collaborazione con eccellenze enogastronomiche di Langhe Monferrato Roero, mostre d'arte, spettacoli musicali e l’Alba Truffle Bimbi, dedicato a bambini e famiglie. Info: https://www.fieradeltartufo.org/

ALBA

I CONCERTI DELLA FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA 2025

Domenica 30 novembre, alle ore 11, nella chiesa di San Giuseppe, concerto “Classica tra luci e ombre” con Giovanni Picciati - Claudio Piastra. Musiche di Villa-Lobos, Boutros, Bellafronte, Nin, Piazzolla. Info: https://www.fieradeltartufo.org/eventi-fiera-del-tartufo/classica-i-concerti-della-fiera-internazionale-del-tartufo-bianco-dalba/

ALBA

APERTURE SPECIALI DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI

Nel weekend sarà fruibile presso chiesa di San Giovanni Battista l’esperienza “Visioni D’Arte”, per scoprire le opere d’arte della chiesa con un’esperienza immersiva, grazie a visori 3D e rendere la visita guidata alle opere di arte sacra fruibile a tutti. Durata 30 minuti. Info: https://www.turismoinlanga.it/it/visioni-darte-san-giovanni-3d/

ALBA

ENZO MASTRANGELO

Domenica 30 novembre, dalle 10 alle 19, nel Coro della Maddalena, visitabile la personale di Enzo Mastrangelo, un viaggio attraverso la sua arte, sempre con al centro la linea “The Time Identity”. Info: 0173/292464

ALBA

GIORNATA DEL RICORDO

Domenica 30 novembre, a partire dalle ore 10, nei Giardini di via Roma, si terrà la “Giornata del Ricordo dei militari caduti e dispersi in guerra”.

ALBA

CALCO DELLA PIETÀ

Domenica 30 novembre, presso Palazzo Banca d’Alba in via Cavour 4, visitabile il calco della Pietà Vaticana di Michelangelo, realizzato da Francesco Mercatali nel 1942. Orari: 10 – 13 | 15 – 19. Info: https://www.bancadalba.it/

ALBA

MORE THAN KIDS

Domenica 30 novembre, nella Chiesa di San Domenico, visitabile il terzo capitolo del progetto espositivo su più sedi “More than Kids” di Valerio Berruti, in concomitanza con la 95a edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco. Orari di visita: 10-12 / 15-18. Ingresso gratuito. Info: https://www.fieradeltartufo.org/eventi-fiera-del-tartufo/valerio-berruti-more-than-kids/

***

ALBARETTO DELLA TORRE

FERA DIJ PLANDRUN

Domenica 30 novembre, riparte la “Fera dij plandrun” annullata precedentemente per maltempo. Dalle 9.30 presso la chiesa dell’Immacolata, laboratorio artistico “Magie acquatiche” con Marta Valsania e in mattinata (ore 9.45 a Tre Cunei), escursione organizzata da Terre Alte. Alle 12 inaugurazione fiera e gara del Lancio del Merluzzo. Pranzo e alle ore 17 nel salone polivalente, spettacolo di Gabriele Rigo. Info: https://www.comune.albarettodellatorre.cn.it https://terrealte.cn.it/

***

BENE VAGIENNA

AUGUSTA ANTIQUARIA

Domenica 30 novembre dalle 8 alle 18, nel centro storico si terrà “Augusta Antiquaria”, con 300 bancarelle di antiquariato e collezionismo. Info: https://comune.benevagienna.cn.it/

BENE VAGIENNA

TEATRO PER RAGAZZI

Domenica 30 novembre, alle ore 17, nella sala Don Giraudo in piazza San Francesco 3, andrà in scena lo spettacolo di teatro per ragazzi dal titolo “Lo scienziato nel cilindro” di e con Andrea Vico. Info: www.mulinodarte.com

***

BORGO SAN DALMAZZO

UN BORGO DA SCOPRIRE

Domenica 30 novembre torna “Un Borgo da scoprire – Passi di pace... alla scoperta dei monumenti di Borgo”, un pomeriggio dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale di Borgo San Dalmazzo, reso possibile grazie al prezioso contributo delle associazioni di volontariato locali. Ritrovo alle ore 14 presso MEMO4345 – ex Chiesa di S. Anna, in via Vittorio Veneto 72. Info: 340 25 49 768.

***

BRA

MOSTRA

Domenica 30 novembre, presso il Museo Civico di Storia naturale “Craveri”, sarà possibile visitare la mostra fotografica "Biodiversità del Piemonte e della Valle d'Aosta", promossa dall'Associazione Naturalistica Piemontese. Inaugurazione sabato 29 novembre, alle ore 16 con premiazione del concorso. Domenica 30 orario: dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Info: https://www.museidibra.it/

BRA

DEDALUS - TUTTI DESIGNERS

Domenica 30 novembre sarà visitabile a Palazzo Mathis la mostra di Dedalus Bra “Tutti Designers”, rassegna dedicata al design, ideata da Francesco Comoglio. In mostra 30 autori, dai maestri agli emergenti per 150 opere dagli anni Settanta ad oggi, che coprono 50 anni di storia del design Italiano e creano una connessione vitale tra 900 e contemporaneità. Orario continuato dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito. Info: www.turismoinbra.it/category/eventi/

***

BUSCA

I MERCATINI DELLE FESTE

Domenica 30 novembre, dalle ore 10, presso il parco dell'Ingenio, grande palcoscenico per hobbysti che proporranno le loro creazioni artistiche, "aspettando il Natale". Per tutti, grandi e piccoli, giro sul trenino guidato da Babbo Natale. Ingresso libero e gratuito. Info: www.ass-ingenium.it

BUSCA

COLLEZIONE LA GAIA

Domenica 30 novembre la galleria di arte contemporanea La Gaia a Busca, apre le sue porte ai visitatori con visite guidate. Il ritrovo è previsto in Casa Francotto alle ore 11, 14 e 16 dove sarà anche possibile visitare la mostra in corso "SBAM! Un percorso nella Pop Art. Info: https://casafrancotto.it/

***

CARAGLIO

MERCATINI E BABBO RUN CARAJ

Domenica 30 novembre continua il mercatino e dalle ore 10 giri a cavallo, laboratori didattici, animazioni, casa di Babbo Natale. Alle ore 13.30 inizio iscrizioni per la 7a Babbo Run Caraj. In Piazza Cavour street food no stop. Info: https://www.insiemepercaraglio.it/

***

CARRÙ

MERCATINO DI NATALE

Domenica 30 novembre, dalle ore 9 alle 19, appuntamento con il Mercatino di Natale, Babbo Natale, cioccolata calda, vin brulè e tanto altro. Alle ore 17 grande festa di accensione delle luminarie, per inaugurare insieme la magia del Natale. Info: 347 00 65 211.

***

CHERASCO

SBAM POPART

Domenica 30 novembre sarà visitabile “Sbam – Pop art, una mostra due sedi”, presso Palazzo Salmatoris, via Vittorio Emanuele II 31, con opere di Warhol, Dine, Nespolo, Schifano e molti altri. Orari: sabato ore 9.30 /12.30 – 14.30/18.30. Domenica e Festivi ore 9.30/12.30 – 14.30/18.30 Info: https://www.facebook.com/Ufficio.Turistico.Cherasco

***

CHIUSA PESIO

LA CASTAGNA NEL PIATTO

Nel week end prosegue la rassegna gastronomica "La Castagna nel Piatto" nella Valle Pesio: fino al 18 dicembre bar, ristoranti e rifugi di Chiusa Pesio celebrano il tipico frutto autunnale in un'inedita formula: ogni menù include un piatto speciale a base di un prodotto certificato con il marchio Qualità Parco APAM. Info: 0171/734990.

***

CRISSOLO

MERCATINI SOTTO IL MONVISO

Domenica 30 novembre, dalle 9 alle 17 nel centro del paese, avrà luogo l’evento “Mercatini sotto il Monviso”, con espositori e attività per i bambini. Info: 0175/94902.

***

DRONERO

JEAN GAUMY

Nel week end il Museo Mallé di Dronero espone la mostra “Jean Gaumy. Baìo e Montagna”, 44 fotografie donate da Jean Gaumy (Pontaillac, 1948), noto fotografo francese membro dell’Agenzia Magnum e dell’Institut de France (Académie des Beaux Arts). Ingresso libero. Info: 0171/909329.

***

FOSSANO

BIBLIOTECHE IN FESTA

Domenica 30 novembre, dalle ore 10 alle 17, nella Sala Barbero della Biblioteca Civica, all’interno del Castello dei Principi d’Acaja in Piazza Castello, incontri e dibattiti per l’evento “Biblioteche in Festa”. Info: https://qr.link/Vfzuo1

FOSSANO

UN DOLCE NATALE

Domenica 30 novembre alle ore 17, accensione Albero e luci di Natale con l'esibizione in piazza degli Sbandieratori e Musici dei Principi d'Acaia.

***

GOVONE

MAGICO PAESE DI NATALE

Domenica 30 novembre proseguono gli eventi del “Magico Paese di Natale” con il mercatino di Natale, la Casa di Babbo Natale, gli Elfi della magica corte, le tradizioni, le luci ed i colori della festa. Info: https://www.magicopaesedinatale.com/

***

LAGNASCO - PIASCO - VERZUOLO

MERCATINI DI NATALE ON THE ROAD

Domenica 30 novembre, dalle ore 10 alle 18, appuntamento con i "Mercatini di Natale On The Road", percorso itinerante tra atmosfere natalizie, gusto e tradizione che collega Verzuolo, Piasco e Lagnasco grazie a un servizio navetta gratuito. Nella stessa giornata "La camminata di Babbo Natale": percorso di 10 km libero a tutti con un ricco pacco gara. Info: https://villadiverzuolo.it/

***

MANGO

90 ANNI DI BOLLICINE

Domenica 30 novembre farà tappa a Mango la mostra itinerante del Consorzio Asti Docg “Novant’anni di bollicine”, negli spazi del Castello appena restaurato e riaperto al pubblico.

Orario: 10-18. Info: https://www.enotecaregionalemango.it/it

***

MONDOVÌ

TRADIZIONI E RITUALI ANCESTRALI

Domenica 30 novembre, dalle ore 16 alle ore 20, il Monastero di San Biagio di Mondovì ospita l'incontro "Tradizioni e rituali ancestrali" con Mama Josefina Lema (consigliera comunitaria del popolo indigeno Kichwa Otavalo) e Barbara Milanesio (erborista, naturopata e riflessologa). Dopo la conferenza musiche del folklore latinoamericano e cena interculturale (su prenotazione). Ingresso gratuito. Info: 0174/698 439.

***

MONTÀ

BENEFICA ON THE ROAD

Domenica 30 novembre nelle vie del centro si svilupperà “Benefica on the road” mercato straordinario nel settore non alimentare.

***

MONTEU ROERO

FESTA TARTUFO BIANCO

Domenica 30 novembre, fin dal mattino, mercatino del tartufo e dei prodotti tipici, consegna del “Tapiro del tartufo” a Valerio Staffelli e nel pomeriggio “Olimpiade Cani da Tartufo” con elezione della Regina delle Rocche. Possibili visite al castello. Info: https://belmonteu.it/

***

PAMPARATO

FIERA DEL GRANO SARACENO E DELLA CASTAGNA BIANCA

Domenica 30 novembre si svolgerà la 24ª edizione della “Fiera del grano saraceno e della castagna bianca”. Tra gli eventi, mercato di prodotti locali, coro delle voci bianche della scuola comunale di Mondovì, musicisti della Celtic Harp International Academy, ⁠i QuBa Libre, ⁠Sergione e le sue opere in legno realizzate con la motosega. Pranzo all'ex asilo con la tradizionale polenta pamparatese accompagnata per l'occasione da castagne e miele locali. La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione metereologica. Info:

***

PEVERAGNO

FIERA DI SANT’ANDREA

Domenica 30 novembre, proseguono gli appuntamenti legati alla 629a edizione della “Fiera di Sant’Andrea”, con musiche, balli e mercato delle eccellenze e degli hobbisti, esposizione e benedizione mezzi agricoli. Raduno delle 500 durante la giornata di domenica, con raccolta fondi in favore della Lilt. Info: https://www.facebook.com/prolocopeveragno/?locale=it_IT

***

RACCONIGI

PRESEPE MECCANICO

Domenica 30 novembre presso la Chiesa del Gesù, ritorna l'esposizione del Presepe Tradizionale Meccanico di Racconigi, uno degli allestimenti più suggestivi del territorio con ambientazioni sempre più curate nei minimi particolari e la presenza di statue di varie tipologie, provenienza e periodi storici. Ingresso libero. Info: https://www.presepiingranda.it/

***

ROCCAFORTE MONDOVÌ

ASPETTANDO IL NATALE

Domenica 30 novembre, giornata dedicata alle famiglie con “Aspettando il Natale”, un appuntamento che unisce letture, laboratori creativi, musica e la presenza di Babbo Natale.

Il programma si aprirà nella sede dell’Associazione RAR0, in via IV Novembre, dalle 9.30 alle 17.30 e con le bancarelle artigianali dalle ore 10. Info: 0174/65139.

***

SALUZZO

FIERA DI SANT’ANDREA

Domenica 30 novembre, si entrerà nel clima natalizio con la Fiera di Sant'Andrea, musica, animazioni per bambini, accensione delle luci e del grande Albero di Natale e spettacolo pirotecnico. Info: https://visitsaluzzo.it/

SALUZZO

OBIETTIVO ORCHESTRA

Domenica 30 novembre, alle ore 17, presso lo spazio del Pala CRS di Saluzzo la formazione orchestrale Obiettivo Orchestra, realizzata da Scuola APM in collaborazione con la Filarmonica TRT, porterà sul palco il Concerto per viola e orchestra di Bela Bartok, la Sinfonia n.7 di Ludwig van Beethoven e le undici Folk Songs di Luciano Berio. Info: https://scuolaapm.it/

***

SAVIGLIANO

CONCERTO PIANISTICO

Domenica 30 novembre, alle ore 10.50, presso Palazzo Taffini, appuntamento musicale di prestigio con il concerto pianistico “… due Soli e un Universo” con Pierluigi Camicia, uno dei più autorevoli interpreti italiani del repertorio pianistico internazionale. Info: www.amicidellamusicasavigliano.it

***

TRINITÀ

FERA DIJ POCIO E DIJ BIGAT

Nel week end proseguono gli eventi della 21a “Fera dij Pocio e dij Bigat",tradizionale appuntamento fieristico dedicato alle nespole e ai bachi da seta, con tantissimi momenti di divertimento, eventi culturali, orti didattici, appuntamenti enogastronomici ed il 12° Campionato di "Battuta al Coltello". Info: https://www.comune.trinita.cn.it/

***

VERNANTE

SAPORI DI NEVE

Domenica 30 novembre avrà luogo l’evento “Sapori di Neve”, con inaugurazione pista di pattinaggio, polentata, mercatini, danze e musica itinerante. Info: 0171/920550.

***

VINADIO

CHE FORTE NATALE

Domenica 30 novembre prosegue la 21a edizione del Mercatino di Natale “Che forte Natale”. Dalle 10 alle 18 i visitatori troveranno nella storica caserma Carlo Alberto un percorso con mercatini, spettacoli, presepi, enogastronomia e attività per bambini e famiglie. Oltre 120 espositori, mongolfiera, visite animate al Forte, danza verticale. Inoltre la cappella del Forte ospiterà un magnifico presepe provenzale e la sempre apprezzata “Casa di Babbo e Mamma Natale” per offrire momenti speciali a famiglie e bambini.