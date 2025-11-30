 / Cronaca

Cronaca | 30 novembre 2025, 15:19

Incendio in un appartamento di Savigliano: era solo una tenda in fiamme su un balcone

Quattro mezzi dei Vigili del Fuoco mobilitati inutilmente in corso Vittorio Veneto: rientrati subito dopo aver accertato l'entità dell'accaduto

Immagine di repertorio

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 novembre, a Savigliano, dove un incendio si è sviluppato all'interno di un appartamento in corso Vittorio Veneto. L'allarme è scattato intorno alle 13:30, portando al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno mobilitato quattro mezzi per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area.

Tuttavia, una volta giunti sul posto, i soccorritori hanno scoperto che si trattava di un "falso allarme": le fiamme interessavano soltanto una tenda che aveva preso fuoco su un balcone, e non un vero incendio all'interno dell'unità abitativa come inizialmente segnalato.

Accertata la natura limitata dell'accaduto, i Vigili del Fuoco hanno subito provveduto a fare rientrare i mezzi in eccesso, mantenendo solo le risorse strettamente necessarie per completare le operazioni di messa in sicurezza dell'area.

