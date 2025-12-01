Cittadinanza onoraria alla Albanese_ "Premiare una voce così squilibrata non è né progressista, né intelligente"

Riceviamo e pubblichiamo:

Francesca Albanese, condannando formalmente gli atti di vandalismo compiuti a Torino da esagitati pro-pal negli uffici della redazione de La Stampa, ha precisato che i giornalisti devono fare bene il loro lavoro, sottintendendo che se non fanno come lei, ossia demonizzare Israele con accuse false, certe cose spiacevoli possono accadere.

Per questa ragione, la città di Bologna valuta di revocare la cittadinanza onoraria alla Relatrice. Un dietrofront che fa il paio con la giusta opposizione dell'Associazione Italia-Israele di Cuneo, e che getta luce su una moda pericolosa: la corsa patetica di certa politica municipale a osannare chi, dall'alto di un pulpito ONU, ha fatto della parzialità anti-israeliana il proprio biglietto da visita.

Certi consiglieri comunali di Cuneo dovrebbero prendere nota. Nessuna onorificenza cittadina dovrebbe essere conferito a chi impiega un linguaggio da Anni di piombo, e men che meno alla Albanese, una figura che sistematicamente svilisce le minacce terroristiche che Israele affronta ogni giorno, che relativizza il diritto all'autodifesa di una democrazia sotto attacco, che rifiuta di definire Hamas come «organizzazione terroristica».

Premiare pubblicamente una voce così squilibrata non è «progressista» né intelligente: è complicità con una narrazione tossica che ignora la doppia aggressione cui Israele è sottoposto: quella dei missili e quella delle parole.

L’Italia ha una lunga tradizione di amicizia con Israele. Tradizione che alcuni politici comunali, nella loro rincorsa a fare notizia, sembrano dimenticare. Un cittadinanza onoraria è un simbolo potente: dice chi siamo e chi ammiriamo. Adesso che sta emergendo il vero volto di Francesco Albanese, coloro che hanno proposto, senza successo, di conferirle la cittadinanza onoraria dovrebbero tirare un sospiro di sollievo: hanno evitato una pessima figura.

Davide Cavaliere, Presidente dell'Associazione Italia-Israele di Cuneo