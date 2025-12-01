Fossano: il sindaco Tallone ha incontrato il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza Andrea Alba

Si è tenuto questa mattina, 1º dicembre, nel Palazzo comunale di Fossano, l’incontro tra il sindaco Dario Tallone ed il nuovo Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo, il Colonnello Andrea Alba. Il Colonnello, insediatosi lo scorso 3 ottobre, subentra al Colonnello Mario Palumbo.

La riunione, alla presenza anche del Tenente Carmine Vitrani, Comandante Tenenza G.d.F. Fossano, e del Comandante della Polizia Locale Giacomo Cuniberti, ha ribadito la necessità di una forte sinergia per il presidio di legalità e la tutela del tessuto economico locale. L'attenzione si è concentrata sul sostegno alle imprese e sulla lotta ai fenomeni illeciti, per garantire condizioni di leale sviluppo nel territorio.

"A nome della Città di Fossano, do il benvenuto al Colonnello Andrea Alba, assicurando la piena collaborazione della nostra comunità - ha detto Tallone accogliendo il Colonnello Alba - La Guardia di Finanza è un baluardo irrinunciabile per la sicurezza economica della Granda, vitale per proteggere il dinamismo delle nostre aziende. Ringrazio inoltre il Colonnello Mario Palumbo per l'eccellente e prezioso lavoro svolto”.

A sua volta, il Comandante ha evidenziato come il Fossanese sia un territorio nel complesso sano e che l’obiettivo quotidiano dell’operato della Guardia di Finanza è quello di preservare e conservare questa caratteristica.