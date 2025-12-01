Lo scrittore astigiano Corrado Brignolo incanta Villafalletto con le sue favole

Venerdì 28 novembre Corrado Brignolo, lo scrittore di favole di Asti, ha presentato nella Biblioteca civica di Villafalletto il suo nuovo libro di favole “Villa felice”, i cui protagonisti non sono animali, come nelle favole tradizionali, ma oggetti. Sono stati organizzati due incontri, il primo rivolto ai bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’infanzia e delle classi 1^ e 2^ della Scuola primaria e il secondo per i bambini della classi 3^, 4^ e 5^ della Scuola primaria.

Per catturare l’attenzione dei più piccoli, lo scrittore è partito dalla favola “La cicala e la formica”, che ha cantato e suonato, nella versione scritta da Gianni Rodari, in cui la formica da avara diventa altruista e generosa. Poi ha raccontato la favola "Una meravigliosa trasformazione", in cui un coltello desidera trasformarsi in un altro oggetto, perché sa di poter fare male agli altri. Così abbandona la sua cucina e i suoi amici per intraprendere un lungo viaggio finché, superata la prova del fuoco, si trasforma in una borraccia, che continuerà il suo cammino per portare l'acqua dove c'è la siccità. Con questa favola lo scrittore ha fatto capire ai bambini che, se vogliamo fortemente qualcosa, vale la pena vincere anche le nostre paure per raggiungerla, soprattutto se per nobili motivi.

Nel secondo incontro Corrado Brignolo ha narrato la favola "L'orologio che voleva correre", per far riflettere sul fatto che non dobbiamo mai desiderare che il tempo vada più veloce perché altrimenti le conseguenze sarebbero negative sia per noi che per gli altri. Ogni minuto va vissuto per quello che è, perché irripetibile e, anche se brutto, va sperimentato in pieno, perché ci farà assaporare meglio i momenti più belli.

Tutti e due gli incontri si sono conclusi con la realizzazione, da parte dei partecipanti, di creativi e colorati segnalibri.

"Ringraziamo - dicono dal consiglio della biblioteca - lo scrittore per gli importanti e significativi insegnamenti che ha trasmesso con le sue favole e i tutti i bambini, che con molto interesse e un’attiva partecipazione hanno preso parte all’evento".