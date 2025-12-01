Volontari da tutto il Piemonte al corso di aggiornamento truccatori e simulatori della Croce Rossa di Racconigi

Sabato 29 novembre il Comitato di Racconigi della Croce Rossa Italiana ha organizzato un corso di aggiornamento dedicato ai “Truccatori” e ai “Simulatori”, con la partecipazione di numerosi volontari provenienti da diversi Comitati del Piemonte.

"L’iniziativa - spiegano dal Comitato - ha rappresentato un importante momento di formazione e confronto, volto a mantenere sempre elevata la qualità delle attività esercitative e didattiche che la Croce Rossa propone ai propri volontari e alla comunità".

A causa dei lavori presso la sede del Comitato di Racconigi, i partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi, i “Truccatori” hanno seguito il corso presso la sede del Comitato, mentre i “Simulatori” si sono spostati presso la chiesa di Santa Croce, gentilmente messa a disposizione dal Comune di Racconigi.

Direttrice di entrambi i corsi è stata Benedetta D'Aprano, mentre gli istruttori per il corso “Truccatori” sono stati Loredana Ascone e Silvio Motta e per il corso “Simulatori” gli istruttorisono stati invece Riccardo Lai, Cristiano Porchietto e Luca Rogato.

"I 'Truccatori' sono volontari specializzati nella riproduzione realistica di ferite e traumi attraverso il trucco scenico - chiosano dal Comitato CRI - . Il loro lavoro permette di rendere le esercitazioni di primo soccorso più verosimili e formative, mentre i “Simulatori” interpretano il ruolo di persone coinvolte in incidenti o emergenze, simulando sintomi e comportamenti tipici.

Grazie alla loro preparazione, i soccorritori possono esercitarsi in condizioni molto simili alla realtà e queste figure sono fondamentali per garantire esercitazioni efficaci e per preparare i volontari ad affrontare al meglio le situazioni di emergenza".