Eventi | 01 dicembre 2025, 14:57

A Niella Tanaro tornano i mercatini di Natale

Appuntamento lunedì 8 dicembre, dalle 9 alle 18. Quest’anno la manifestazione cambia posizione: non si svolgerà più in piazza Oreste Giondo, che sarà destinata al parcheggio, ma nel piazzale della Chiesa parrocchiale

Immagine di repertorio

Lunedì 8 dicembre, dalle 9 alle 18, nel centro di Niella Tanaro, in occasione della festa dell’Immacolata, tornano i tradizionali Mercatini di Natale.

Quest’anno la manifestazione cambia posizione: non si svolgerà più in piazza Oreste Giondo, che sarà destinata al parcheggio, ma nel piazzale della Chiesa parrocchiale.

Saranno presenti numerosi banchetti di artigianato locale, compresi quelli realizzati dai bambini della scuola elementare. Non mancheranno la Casetta di Babbo Natale, il banco di beneficenza e, grazie alla collaborazione delle associazioni locali, sarà possibile gustare polenta, piatti caldi, dolci, caldarroste e altre specialità.

Per l’occasione sarà inoltre possibile visitare il forno comunitario, aperto al pubblico, e partecipare a visite guidate alla Cappella di Sant’Antonio.

Una giornata ricca di atmosfera e iniziative, pensata per grandi e piccoli.
Vi aspettiamo numerosi!

