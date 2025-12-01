H Zone, segnalate criticità su inferriate e impianto di sicurezza: l'assessore Tibaldi annuncia l’intervento di ripristino ad Alba

La questione della sicurezza nella struttura H Zone è approdata in Consiglio comunale attraverso l’interrogazione del consigliere Domenico Boeri, che ha riportato diverse criticità rilevate dopo il tentato furto avvenuto nel mese di settembre.

Come indicato nell’atto ufficiale, l’episodio aveva causato il danneggiamento delle inferriate sulla porta verso il Parco Sobrino e della finestra affacciata sul balcone. A emergere è stato anche un problema nell’impianto di sicurezza interno: “L’antifurto suona però non si collega con nessuno, perché la SIM è scaduta e non è stata rinnovata”, ha spiegato il consigliere, chiedendo chiarimenti sugli interventi previsti.

L’assessore Davide Tibaldi ha ricostruito la situazione, riconoscendo il malfunzionamento e la sua origine amministrativa. “Gli antifurti sono collegati per la maggior parte con le forze dell’ordine e hanno all’interno una scheda SIM, che in questo caso era scaduta, come ha detto giustamente il consigliere Boeri”, ha dichiarato. L’assessore ha poi precisato che il ritardo nel rinnovo era legato a “un difetto di comunicazione, di passaggio di consegne nella riorganizzazione all’interno degli uffici comunali”.

La segnalazione, ha assicurato Tibaldi, è stata presa in carico tempestivamente. “La situazione è stata tralasciata, ma grazie anche alla sua segnalazione verrà a breve risolta: verrà sostituita la scheda, ridotando di un impianto di sicurezza pienamente funzionale il palazzo di H Zone.”

Il consigliere ha infatti suggerito di valutare una forma diversa di collaborazione: “Mi è stata segnalata la possibilità della coprogettazione, che potrebbe essere una soluzione.