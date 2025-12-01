Bra: a Palazzo Traversa una serata dedicata a Giovanni Battista Gandino

Giovanni Battista Gandino rientra certamente nel novero dei braidesi illustri.

Nato nel 1827 all’ombra della Zizzola, Gandino è stato un noto latinista, protagonista per molti anni della vita culturale bolognese e nazionale insieme al concittadino Edoardo Brizio e a Giosuè Carducci, amico fraterno. Proprio a lui è intitolato il Liceo classico braidese.

Alla figura di Gandino sarà dedicata la conferenza in programma per giovedì 11 dicembre 2025 alle 21 presso il Museo di Palazzo Traversa, in via Parpera 4.

Relatrice della serata, intitolata “Giovanni Battista Gandino: latinista, braidese, uomo”, la prof. Antonella Viassone. Ingresso libero.