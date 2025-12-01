 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 01 dicembre 2025, 18:59

Borgo San Dalmazzo, uomo investito da un'auto pirata in via Cuneo

È successo intorno alle 17.30 in via Cuneo. Il ferito, un ragazzo originario del Bangladesh di 33 anni, non è in pericolo di vita

Borgo San Dalmazzo, uomo investito da un'auto pirata in via Cuneo

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, lunedì 1 dicembre, intorno alle 17.30, in via Cuneo a Borgo San Dalmazzo, di fronte al negozio Polis Ceramiche. Un uomo è stato investito da un’autovettura che, dopo l’impatto, non si è fermata ed è fuggita facendo perdere le proprie tracce.

La persona coinvolta è un cittadino del Bangladesh, classe 1992, residente nel comune borgarino. Soccorso tempestivamente, è stato trasportato con un'ambulanza del 118, sul posto insieme con i Carabinieri e la Polizia Locale, al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce di Cuneo, dove è stato dichiarato non in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni, avrebbe riportato una probabile frattura a una gamba.

Le forze dell’ordine hanno avviato immediate indagini per risalire all’identità del conducente dell’auto pirata

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium