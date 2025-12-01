Tre martedì di incontri a "Il Tempo ritrovato" di Saluzzo

Continuano gli incontri culturale del martedì del programma de Il Tempo Ritrovato a Saluzzo.

Martedì 2 dicembre alle 16 nella sala laboratorio (primo piano della biblioteca) l'incontro "Credito solidale a Saluzzo" a cura di Natale Pasquale. Partendo dal concetto di usura da parte della Chiesa e dalla creazione dei Monti di Pietà ad opera dei francescani, verrà investigata la realtà di queste istituzioni benefiche in provincia di Cuneo, in generale, e a Saluzzo, in particolare, e la loro crisi avvenuta a fine Settecento con la nascita, anche nelle nostre terre, delle Cassa di Risparmio.