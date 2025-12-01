Tre martedì di incontri a "Il Tempo ritrovato" di Saluzzo

Continuano gli incontri culturale del martedì del programma de Il Tempo Ritrovato a Saluzzo.
Martedì 2 dicembre alle 16 nella sala laboratorio (primo piano della biblioteca) l'incontro "Credito solidale a Saluzzo" a cura di Natale Pasquale. Partendo dal concetto di usura da parte della Chiesa e dalla creazione dei Monti di Pietà ad opera dei francescani, verrà investigata la realtà di queste istituzioni benefiche in provincia di Cuneo, in generale, e a Saluzzo, in particolare, e la loro crisi avvenuta a fine Settecento con la nascita, anche nelle nostre terre, delle Cassa di Risparmio.
Non mancherà, infine, la storia della banca saluzzese, sorta nel 1880, e il suo rovinoso fallimento, con relative ripercussioni sul territorio.
Martedì 9 dicembre alle 16 sempre nella Sala Laboratorio (primo piano della biblioteca) "L.C.D. - combattere i dolori a schiena e collo" a cura di Chinalab.
L’incontro, partendo dall’analizzare le differenze tra Lombalgia, Cervicalgia e Dorsalgia, proseguirà nel dimostrare come il movimento può prevenire e ridurre il dolore a schiena e collo, spesso determinato da posture scorrette e stili di vita sedentari. Si presenteranno quindi le strategie di prevenzione (collegate alla postura e alla respirazione) e semplici esercizi utili per migliorare la qualità della vita. Esperti del settore guideranno i partecipanti con consigli pratici e facilmente applicabili. Un appuntamento utile per chi desidera prendersi cura del proprio corpo in modo sicuro e consapevole.
Martedì 16 dicembre alle 16 nella Sala Laboratorio della biblioteca, "Arthur Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione" a cura di Paolo Burzio.
Arthur Schopenhauer, figura centrale del pensiero moderno, analizza il mondo da due prospettive: come "rappresentazione" e come "volontà". Il suo pensiero è dominato dal pessimismo cosmico, secondo cui la realtà è un'espressione di una volontà di vivere cieca, irrazionale e insaziabile, che causa sofferenza universale in tutti gli esseri. La vita oscilla tra il dolore (la mancanza di desiderio) e la noia (il soddisfacimento di esso). La liberazione da questa condizione si ottiene tramite l'arte, che permette di contemplare le idee eterne distaccandosi dalla volontà, la compassione e l'ascesi. Un viaggio alla scoperta di un autore che ha influenzato profondamente la cultura europea e il pensiero contemporaneo.
