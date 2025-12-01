Giovani, bisogni e desideri: a Savigliano un incontro sul tema

Il Comune di Savigliano, attraverso l'Informagiovani, in collaborazione con la Cooperativa Orso organizza per domani martedì 2 dicembre alle 17 l'incontro “Giovani: bisogni e desideri”: ricerche, analisi ed esperienze a confronto, presso il Pantheon dei Benefattori, vicolo delle Orfane 6 a Savigliano.

Il programma prevede, dopo i saluti dell'amministrazione comunale, la presentazione ricerca "Giovani: bisogni e desideri" con i curatori Marco Canta, progettista Cooperativa Orso e Luca Davico, sociologo e docente del dipartimento interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del territorio.

A seguire se ne parlerà con Sara Rolando - sociologa e responsabile del settore Ricerca di Ecclettica+, Francesco Carbonero - economista dell'Ufficio Studi e Ricerche della Fondazione CRC e Marco Caglieri, educatore Progetto Oceano dell'Associazione Oasi giovani.