Scuole e corsi | 01 dicembre 2025, 15:24

Giovani, bisogni e desideri: a Savigliano un incontro sul tema

Ricerche, analisi ed esperienze a confronto, domani martedì 2 dicembre al Pantheon dei Benefattori

Il Comune di Savigliano, attraverso l'Informagiovani, in collaborazione con la Cooperativa Orso organizza per domani martedì 2 dicembre  alle 17  l'incontro “Giovani: bisogni e desideri”: ricerche, analisi ed esperienze a confronto,  presso il Pantheon dei Benefattori, vicolo delle Orfane 6 a Savigliano.

Il programma prevede, dopo i saluti dell'amministrazione comunale, la presentazione ricerca "Giovani: bisogni e desideri" con i curatori Marco Canta, progettista Cooperativa Orso e Luca Davico, sociologo e docente del dipartimento interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del territorio. 

A seguire se ne parlerà con Sara Rolando - sociologa e responsabile del settore Ricerca di Ecclettica+, Francesco Carbonero - economista dell'Ufficio Studi e Ricerche della Fondazione CRC e Marco Caglieri, educatore Progetto Oceano dell'Associazione Oasi giovani.

C.S.

