"La nuova scola": l'Istituto Comprensivo Einaudi di Dogliani ha presentato gli interventi sostenuti dalla Fondazione CRC

Nella mattinata di venerdì 28 novembre sono stati presentati ufficialmente gli interventi finali del progetto “La nuova scuola”, realizzato dall’Istituto Comprensivo “L. Einaudi” di Dogliani con il bando “Educare nel bello 2024” della Fondazione CRC.

All’incontro sono intervenuti il consigliere generale della Fondazione CRC Mirco Spinardi, i sindaci e alcuni amministratori dei Comuni di Dogliani, Farigliano e Piozzo, i rappresentanti dei genitori e un gruppo di alunni della Scuola Primaria di Dogliani con i loro insegnanti.

Durante la presentazione le docenti responsabili di plesso hanno illustrato i nuovi spazi di apprendimento realizzati presso le Scuole dell'Infanzia e Primarie di Dogliani, Farigliano, Piozzo e la Scuola Secondaria di primo grado di Farigliano.

Gli acquisti e i lavori svolti, secondo le specifiche esigenze degli alunni, hanno consentito di promuovere l’educazione alla bellezza, la cittadinanza attiva e il rispetto del territorio. In tale occasione si sono rivolti i ringraziamenti alla Fondazione CRC per le risorse erogate e ai Comuni proprietari degli edifici scolastici per il sostegno economico utile ad integrare e completare il progetto, ai fini della valorizzazione e della cura del patrimonio scolastico.

La presentazione, iniziata in aula magna con una panoramica generale dei plessi esterni, si è conclusa nel cortile interno con l’inaugurazione della palestra della Scuola Primaria di Dogliani, utilizzata per le lezioni di educazione motoria degli alunni e concessa in uso alle associazioni sportive locali. La struttura è stata riqualificata con il completo rifacimento dell’intonaco e con la tinteggiatura delle pareti, che ne hanno migliorato la funzionalità e l’aspetto estetico.