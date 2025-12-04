Nessuna notizia di Kimi, la cagnolina rubata a Mombasiglio: "Offriamo ricompensa"

Ancora nessuna traccia di Kimi, la cucciola di Barconcino Toy, color cioccolato, che è stata portata via dai ladri da un'abitazione, in pieno giorno, a Mombasiglio.

I fatti, denunciati ai Carabinieri e segnalati all'Asl, sono avvenuti nella mattinata di mercoledì 19 novembre, e da allora la proprietaria, la signora Amalia Poggio, non riesce a darsi pace. L'appello ha raggiunto tutta Italia sui social, ma della cagnolina ancora non è giunta alcuna segnalazione.

Il timore è che, con l'avvicinarsi delle festività natalizie, Kimi possa essere venduta. Di qui il nuovo appello della proprietaria: "Sono disposta a offrire una ricompensa, fino a 5mila euro, per riavere Kimi. Chiedo a chiunque di segnalare anche solo un sospetto in caso di vendita di Barconcini Toy che corrispondono alla descrizione. Kimi ha il microchip, la verifica sull'identità del cane è facilmente riscontrabile. Se vi viene offerta in vendita o in regalo vi prego di contattarmi immediatamente. Il mio appello è infine per chi l'ha portata via, per noi Kimi è parte della famiglia, fatela tornare a casa, vi prego".

Per questo la proprietaria invita chiunque abbia dubbi o segnalazioni relative a barboncini che corrispondono alla descrizione di Kimi (microchip: 380260171114585), a contattare il 339/7206292.