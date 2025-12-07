Ritrovata Kimi, la cagnolina che era stata rubata dalla sua casa a Mombasiglio

Non capita spesso di scrivere storie a lieto fine, ma oggi siamo davvero felici di poterlo fare.

È stata ritrovata e riportata alla sua famiglia Kimi, la cagnolina di Barboncino Toy che era stata portata via ladri da un'abitazione, in pieno giorno, a Mombasiglio, lo scorso 19 novembre.

I fatti, denunciati ai Carabinieri e segnalati all'Asl, erano stati raccontanti dal nostro giornale dove, proprio negli scorsi giorni, la proprietaria, la signora Amalia Poggio, aveva rinnovato l'appello per la restituzione della cagnolina, a fronte anche di una ricompensa.

Nella giornata di ieri, sabato 6 dicembre, la signora Amalia ha ricevuto una telefonata in cui veniva informata del possibile ritrovamento di Kimi, individuata nei pressi di Porta Palazzo a Torino.

La cagnolina sarebbe stata oggetto di una possibile compravendita. Le persone che hanno individuato la cagnolina l'hanno riportata a Mombasiglio a casa della legittima proprietaria dove erano presenti anche i Carabinieri. Con le autorità competenti è stata accertata l'identità della cagnolina che, lo ricordiamo, era già provvista di microchip.

"Ci tenevo a ringraziare tutti quelli che si sono mobilitati per Kimi e anche il giornale che, ancora negli scorsi giorni ha rilanciato l'appello e le Forze dell'Ordine - dice la signora Amalia -. Non ci sono parole per descrivere la gioia che ho provato nel poter riabbracciare Kimi, grazie di cuore a tutti".