Quote di mercato delle piattaforme streaming: aggiornamento Italia Q3 2025 JustWatch

Il mercato dello streaming continua a essere uno dei più dinamici in ambito digitale, e i nuovi dati rilasciati da JustWatch, la più grande guida al mondo di contenuti in streaming, fotografano una situazione in mutamento anche in Italia. Nel terzo trimestre del 2025 Prime Video conquista la leadership con il 26%, mentre Netflix scende al 25%, invertendo i rapporti di forza registrati nei mesi precedenti.

Disney+ si afferma come terza forza stabile del settore e prosegue la sua crescita costante raggiungendo il 19%. Molto positivo anche il risultato di Apple TV+, che con un incremento di due punti raggiunge l’8% e supera NOW/Sky, stabile al 6%. A quota 5% si posizionano Infinity+ e Paramount+, mentre discovery+ e MUBI chiudono il ranking con il 2% e l’1%.

Nel resto d’Europa e negli Stati Uniti gli equilibri cambiano spesso: Netflix comanda in Regno Unito, Francia, Spagna e Australia, mentre Prime Video prevale in Germania, Brasile, Canada e Stati Uniti, dove il distacco è spesso di uno o due punti. Disney+ rimane terza in quasi tutti i mercati, mostrando segnali di ulteriore avvicinamento alle prime due posizioni, soprattutto nel Regno Unito, dove raggiunge Prime Video al 23%.

















