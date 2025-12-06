Weekend di magia in Granda: mercatini natalizi e gli ultimi appuntamenti con tartufi e lumache

Week end di “Mercatini” ed eventi legati alle prossime festività natalizie in tutta la Granda.

Tante le occasioni per i più piccoli di incontrare Babbo Natale e moltissime le opportunità per trovare tra le bancarelle il regalo giusto e di ammirare le esposizioni di presepi.

Numerosi anche gli spettacoli teatrali, i concerti (i Nomadi a Mondovì) e le mostre fotografiche e d’arte. Sarà l’ultimo fine settimana per visitare la “Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba” e per gli ultimi appuntamenti della “Fiera Fredda della lumaca” a Borgo san Dalmazzo.

Si segnalano le sagre paesane a Farigliano ed Entracque, oltre alle occasioni per gustare i piatti tipici del periodo invernale un po’ ovunque.

Si consiglia sempre di prestare attenzione alle previsioni del tempo!

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

***

CUNEO

SULLE ALI DELLA LIBERTÁ

Sabato 6 dicembre, alle ore 16, presso Famù nel Parco a Cuneo, si terrà il talk "La lingua piemontèisa: sui pedali della libertà!". L'evento sarà l'occasione per scoprire la lingua del territorio come strumento di libertà di movimento interiore. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Info: https://cuneobikefestival.it/

CUNEO

NON SI PUÒ PASSARE SOPRA, NON SI PUÒ PASSARE SOTTO

Sabato 6 dicembre, alle ore 10.30 presso l'Officina Santachiara (ex chiesa di Santa Chiara, via Savigliano, Cuneo), la Compagnia CONsonanTE di Saluzzo presenterà "Non si può passare sopra, non si può passare sotto", uno spettacolo-laboratorio per bambini e bambine dai 0 ai 3 anni e le loro famiglie. Info: https://www.melarancio.com/

CUNEO

80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE

Sabato 6 e domenica 7 dicembre, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, nello Spazio Innovazione in Via Roma 17, sarà possibile visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe”. Ingresso libero e gratuito.

CUNEO

PAOLO ROSSI AL TEATRO TOSELLI

Domenica 7 dicembre, alle ore 21, al Teatro Toselli di Cuneo, andrà in scena “Stand Up Classic… con Psicologa” con Paolo Rossi, Caterina Gabanella e le musiche dal vivo di Emanuele Dell’Acquila. Uno spettacolo unico, imprevedibile e creato appositamente per il pubblico del Teatro Toselli. Info: https://promocuneo.it/

CUNEO

IL GHIACCIAIO ANSELMO HA CALDO

Domenica 7 dicembre, alle 17.30, presso l'Officina Santachiara (ex chiesa di Santa Chiara, via Savigliano) va in scena "Il Ghiacciaio Anselmo ha caldo", della rassegna per famiglie di Dispari Teatro. Info: 339 12 77 798.

***

ALBA

FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA

Ultimo weekend della “Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba”. Dal sabato apertura del Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba nel Cortile della Maddalena, dove si possono acquistare magnifici esemplari certificati dalla Commissione dei Giudici del Tartufo. Apertura dell'Alba Truffle Show (Cooking Show con rinomati chef, Analisi Sensoriali e Wine Tasting), incontri in collaborazione con eccellenze enogastronomiche di Langhe Monferrato Roero, mostre d'arte, spettacoli musicali e l’Alba Truffle Bimbi, dedicato a bambini e famiglie. Info: https://www.fieradeltartufo.org/

ALBA

45 METRI SOPRA ALBA... ASPETTANDO IL NATALE

Sabato 6 dicembre il MUDI – Museo Diocesano di Alba organizza, per il periodo prenatalizio, un pomeriggio speciale di visite guidate sulla torre campanaria della Cattedrale di San Lorenzo. Due turni di visita: ore 15 e ore 16.30. Info: https://visitmudi.it/

ALBA

LE NOTTI DELLA NATIVITÀ

Sabato 6 dicembre accensione delle proiezioni di luce dinamiche e della maestosa Grande Stella alta otto metri. Domenica 7 dicembre Grande Parata di Babbo Natale, che trasforma il centro storico in un fiume di musica e sorrisi. Info: https://www.comune.alba.cn.it

ALBA

CALCO DELLA PIETÀ

Sabato 6 e domenica 7 dicembre, presso Palazzo Banca d’Alba in via Cavour 4, visitabile il calco della Pietà Vaticana di Michelangelo, realizzato da Francesco Mercatali nel 1942. Orari: 10 – 13 | 15 – 19. Info: https://www.bancadalba.it/

ALBA

CONCERTO PER LA FAMIJA ALBEISA

Domenica 7 dicembre, alle ore 17, nella chiesa di San Domenico, concerto per la Famija Albeisa della Filarmonica di Alba diretta dal maestro Nicola Davico.

***

BAROLO

L’ANNATA CHE VERRÀ

Sabato 6 dicembre, dalle 16.30, presso l’Enoteca Regionale del Barolo (ingresso da via Collegio Barolo), è in programma “L’annata che verrà. Cosa aspettarsi dal Barolo 2022?” un’occasione per leggere in anticipo il profilo del Barolo 2022, prima del suo debutto ufficiale sui mercati il 1° gennaio 2026. Info: www.enotecadelbarolo.it .

***

BELLINO

ACCENDIAMO IL NATALE

Sabato 6 dicembre, dalle 17, al rifugio Melezè di Bellino, ci sarà l'accensione del grande albero di Natale. A tutti i partecipanti verranno fragranti frittelle di mele da gustare attorno al fuoco del falò. Ingresso libero. Info: https://www.meleze.it/

***

BENE VAGIENNA

IMMAGINI REALTÀ E SOGNI

Sabato 6 dicembre, dalle 15 alle 18 e domenica 7 dicembre, in orario 10-12 / 15-18, Palazzo Rorà a Bene Vagienna ospita la mostra collettiva "Immagini, realtà e sogni", con opere di artisti contemporanei del Circolo degli Artisti di Torino. Info: https://www.amicidibene.it/

***

BORGO SAN DALMAZZO

APERITIVO CON LUMACHE

Sabato 6 dicembre, alle ore 12, presso Ristobar40, aperitivo e degustazione, organizzati dal Consorzio della Lumaca Borgarina. Possibilità di effettuare una degustazione anche nel pomeriggio. Info: https://conschiocciolaborgo.com/

BORGO SAN DALMAZZO

456ESIMA FIERA FREDDA DELLA LUMACA

Nel week end proseguono gli eventi legati alla 456ª edizione della “Fiera Fredda della Lumaca”, presso la struttura polifunzionale ex Palazzo Bertello. Mostra Mercato della chiocciola e rassegna della gastronomia elicica tipica. Rassegna gastronomica-eno-elicica con ricerca e valorizzazione dei piatti tipici; realizzazione di manifestazioni turistico-folkloristiche e mostra mercato permanente di prodotti tipici della zona tutti i giorni. Info: www.fierafredda.it

BORGO SAN DALMAZZO

RICORDANDO BEPPE ROSSO

Sabato 6 e domenica 7 dicembre, sarà visitabile presso il Museo dell’Abbazia, la mostra “Beppe Rosso (1935 – 1995) una vita dedicata alla sua terra”. Orario: 15.30 - 18. Info: 328 58 51 710.

***

BOVES

BABBO NATALE BOVESANO

Domenica 7 dicembre si avvia il magico villaggio di Babbo Natale. Durante la giornata tantissimi volontari, nelle vesti degli elfi di Babbo Natale, scendono in piazza e animano la festa tra intrattenimenti, giochi, spettacoli, musica, mercatini di Natale, laboratori e tanto buon cibo. Apre nel contempo la 20a edizione della Mostra dei Presepi presso l’Auditorium Borelli. Info: 345 50 32 020.

BOVES - FONTANELLE

CONCERTO

Domenica 7 dicembre alle ore 16.30, nel Santuario Regina Pacis, animazione S. Messa e concerto del gruppo Fibrae Resonantes.

***

BRA

ARTICO CLUB

Sabato 6 dicembre, alle ore 21.30, appuntamento al Teatro Boglione per la terza edizione di Artico Club, “I peggiori libri della nostra vita” con Auroro Borealo. www.articofestival.it

BRA

ARTE NEXT GEN

Nel week end sarà visitabile presso il Movicentro dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18, la mostra d’arte rivolta ai giovani “ARTE NEXT GEN - violenza di genere: differenza tra affettività e possessività”. Info: https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-la-biennale-arte-next-gen-e-visitabile-fino-al-14-dicembre

BRA

DEDALUS - TUTTI DESIGNERS

Sabato 6 e domenica 7 dicembre sarà visitabile a Palazzo Mathis la mostra di Dedalus Bra “Tutti Designers”, rassegna dedicata al design, ideata da Francesco Comoglio. In mostra 30 autori, dai maestri agli emergenti per 150 opere dagli anni Settanta ad oggi, che coprono 50 anni di storia del design Italiano e creano una connessione vitale tra 900 e contemporaneità. Orario continuato dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito. Info: www.turismoinbra.it/category/eventi/

***

BROSSASCO

MERCATINI DI NATALE VISO A VISO

Domenica 7 dicembre, per tutta la giornata, alla Segnavia Porta di Valle di Brossasco, seconda edizione dei “Mercatini di Natale Viso a Viso!”. Sarà un’occasione per scoprire le eccellenze artigianali e gastronomiche del Territorio di Terres Monviso. Info: https://www.visoaviso.it/

***

BUSCA

SBAM E CIOCCOLATERIA

Domenica 7 dicembre la mostra “Sbam! Un percorso nella pop art” propone un abbinamento inedito con la visita al Museo della cioccolateria Fagiolo Peirano. Ritrovo in Casa Francotto alle ore 15 (visita guidata alla rassegna espositiva inclusa), il giro si concluderà con una degustazione di cioccolato. Evento a pagamento. Info: https://casafrancotto.it/

***

CANALE

FIERA DEL PESCO CHRISTMAS EDITION

Domenica 7 dicembre avrà inizio la “Fiera Del Pesco Christmas Edition” con tantissime attrazioni e iniziative per tutti: musica, spettacoli e giochi interattivi, Mercatini con prelibate delizie e curiosità natalizie, Polentata con gli Amici Alpini, street food, Grande musica con la grande cantante Karima, Scatolata ricca di premi e novità con i commercianti canalesi.

***

CENTALLO

LA BAITA IN CONCERTO

Domenica 7 dicembre, alle ore 21, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, concerto del gruppo corale “La Baita”, in ricordo del compianto Marco Giordana.

***

CEVA

VEJA PASTISERJA BORGNA

Sabato 6 dicembre alle ore 21 e domenica 7 dicembre alle ore 16, il teatro Carlo Marenco di Ceva ospiterà lo spettacolo dialettale “Veja pastiserja Borgna” portato in scena dalla Filodrammatica Nando Alciati. Info: 0174/704132.

***

CHERASCO

AL MUSEO IN FAMIGLIA

Domenica 7 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.30, (ultimo ingresso 17.30), il Museo della Magia di Cherasco propone una giornata speciale dedicata ai più piccoli con visita al museo, spettacolo con Marco e un magico omaggio per tutti i bimbi visitatori. Si potrà visitare anche la Mostra dei presepi dal mondo. Info: 0172 1908030

***

CHIUSA PESIO

NEL PAESE INCANTATO

Domenica 7 dicembre, il Natale si avvicina con l’evento “Nel paese incantato”, che trasforma il centro storico di Chiusa di Pesio in un suggestivo paesaggio fiabesco. I visitatori potranno immergersi in un’atmosfera unica, tra street food, antichi mestieri, musica, arte e artigianato, senza dimenticare i suggestivi “Presepi alla Finestra”, giunti quest’anno alla ventesima edizione, che rendono il paese ancora più accogliente e magico. Info: 0171/734990.

***

CRISSOLO

MONVIBES

Sabato 6 e domenica 7 dicembre proseguono gli eventi della prima edizione di “MonVibes”, rassegna musicale ospitata nella Sala delle Guide, con concerti, DJ set e balli occitani, pensata per un pubblico di tutte le età e a partecipazione libera. Info: crissoloturistica@gmail.com

***

DEMONTE

VISITE A PALAZZO BORELLI

Domenica 7 dicembre, alle 10.30 e alle 15.30, saranno possibili le visite guidate a Palazzo Borelli. Info: 328 20 32 182.

***

DRONERO

MERCATINI DI NATALE

Domenica 7 dicembre tornano i Mercatini di Natale nel centro storico. Stand di artigiani, hobbisti locali e street food natalizio, tutto accompagnato da vin brülè, cioccolata calda, canti e musica. Info: 0171/908700.

***

ELVA

VOXONUS FESTIVAL ELVA

Domenica 7 dicembre alle ore 17 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta vi aspetta il concerto "Il Salotto musicale nell’Europa del ‘700", con il Voxonus Duo. Ingresso con offerta volontaria, e libero fino a esaurimento posti. Info: https://orchestrasavona.it/

***

ENTRACQUE

THE WOLF

Sabato 6 dicembre, alle ore 17.30 presso il Centro Uomini e Lupi ad Entracque, la Cooperativa Montagne del Mare propone un momento di scambio e approfondimento sul lupo. Prima della visita, merenda a base di bevanda calda e biscotti a marchio Qualità Parco APAM. Info: https://www.montagnedelmare.it/

ENTRACQUE

MADONNA DAS CUIETTE

Domenica 7 dicembre ritorna la tradizionale “Madonna das cuiette”, in occasione della festa dell'Immacolata. Alle 12.30 in piazza Giustizia e Libertà distribuzione delle tradizionali “cuiette”. Info: https://www.turismoentracque.it/

***

FARIGLIANO

FIERA DEI PUCIU E DI SAN NICOLAO

Nel week end ritorna la tradizionale “Fiera dei Puciu e di San Nicolao”. Sabato 6 dicembre consegna della Costituzione ai neo diciottenni, nella sala del consiglio del Palazzo Comunale e alle 15.30, presso la Biblioteca Civica, alle 17, si terrà l’inaugurazione della mostra di Andrea Orlando, "Combinazioni". Alle 20.45 spettacolo di teatro dialettale della compagnia “Banda Brusca”. Domenica 7 dicembre per tutta la giornata mostra statica dei trattori d’epoca, mercato tradizionale e banchi di prodotti tipici, street food, canti popolari della tradizione con la corale “I Gat Russ”, realizzazioni di sculture di legno con motosega di Barba Brisiu e distribuzione della “Minestra degli uomini” e di caldarroste e vin brulè. Info: 0173/76109 protocollo@comune.farigliano.cn.it

***

FOSSANO

CONCERTI IN PIAZZETTA

Sabato 6 dicembre, alle ore 16.30 in piazza Manfredi, concerto “C’era una volta… a Brema”, spettacolo adatto a bambini e famiglie Orchestra di fiati, percussioni e voce narrante. Domenica 7 dicembre, alle ore 16.30 concerto "Gospel for Christmas" - Greensleeves Gospel Choir. Info: https://fondazionefossanomusica.it/

FOSSANO

ARTE A NATALE

Domenica 7 dicembre, presso la chiesa di San Giovanni in Borgo Vecchio, visitabile la mostra di bellissimi presepi realizzati dall'artista Elsa Pinta. Aperto dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 19.30. Ingresso libero. Info: https://www.borgovecchiofossano.it/

FOSSANO

AIRPORTMAN

Domenica 7 dicembre, alle ore 21, concerto benefico “Weeds: una serata di luce e speranza” con gli Airportman presso il centro diurno fossanese “Santa Chiara” in via Villafalletto. I proventi del concerto andranno devoluti all’associazione Papa Giovanni XXIII.

***

GOVONE

MAGICO PAESE DI NATALE

Sabato 6 e domenica 7 dicembre proseguono gli eventi del “Magico Paese di Natale” con il mercatino di Natale, la Casa di Babbo Natale, gli Elfi della magica corte, le tradizioni, le luci ed i colori della festa. Info: https://www.magicopaesedinatale.com/

***

LIMONE PIEMONTE

LUDWIG

Domenica 7 dicembre, dalle 14 alle 18.30, in occasione dell'inaugurazione ufficiale della stagione invernale in Riserva Bianca e del Vetta Club a Limone Piemonte, in cima alla Telecabina Bottero arriva l'artista, Dj e producer Ludwig. Ingresso libero. Info: 333 40 28 946 - 0171/926254.

***

MANGO

PRESEPE DI LUCI

Sabato 6 dicembre, e per tutto il periodo natalizio, dalle ore 17.30, sarà acceso il Presepe di Luce, con circa 80 sagome, raffiguranti i personaggi del presepe, installate su tutto il territorio e sulle colline, che illuminandosi contemporaneamente, creeranno un suggestivo percorso. Info: https://www.manganum.it/

***

MANTA

NATALE DI LUCE

Domenica 7 dicembre, alle ore 17, in piazza del Popolo comincia “Natale di luce” con accensione grande albero, zampognari e alle 18.30 spettacolo pirotecnico e rinfresco con panettone, vin brulè, cioccolata calda e pandoro.

***

MONDOVÌ

EPISCOPIO

Sabato 6 e domenica 7 dicembre sarà possibile ammirare presso il Palazzo Vescovile gli affreschi del corridoio dell’Episcopio, recentemente restaurati. Info: 339 61 43 781.

MONDOVÌ

PECCATI DI GOLA

Domenica 7 dicembre, torna “Peccati di Gola”. Spazio ai bambini e alle famiglie con scenografie e attività a tema natalizio, street food, area vendita ed esposizione, intrattenimenti itineranti e degustazioni. Info: 0174/330358.

MONDOVÌ

NOMADI IN CONCERTO

Domenica 7 dicembre, alle ore 21.30, sul palco del “Palamanera”, concerto dei Nomadi, all’interno della rassegna “The Christmas Show”, il nuovo format del Movì Music Festival – Winter Edition, promosso dall’associazione culturale “Recital”. Info: 334 92 24 626 - https://www.ticketsms.it/

***

MONTEU ROERO

MAGICO NATALE AL CASTELLO DEI ROERO

Domenica 7 dicembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17 visite guidate al Castello dei Roero. Alle 15.30 spettacolo di burattini “Chi ha rapito Babbo Natale?”. Giochi medievali poer grandi e piccini. Mercato delle eccellenze del territorio al mattino. Info : www.belmonteu.it

***

ORMEA

LETTURA ANIMATA

Domenica 7 dicembre, dalle ore 14 alle ore 16, presso la sede delle Ex Scuole in Via Dr.Bassi 31, i bambini dai 3 ai 10 anni potranno partecipare al Laboratorio Creativo di Natale, con Lettura Animata in compagnia di Letizia e Jenny. Attività gratuita su prenotazione. Info: 389 25 59 948.

***

PAESANA - PIAN MUNÈ

CAMMINATA CON LA LUNA PIENA

Sabato 6 dicembre, dalle ore 18.30, a Pian Muné sarà organizzata una camminata con la luna piena che prevede una salita alla baita in quota con guida naturalistica e, a seguire, cena conviviale e tipica alla baita Pian Croesio. Attività adatta a tutti purché abituati a camminare. Prenotazione obbligatoria. Info: https://www.pianmune.it/index.php

PAESANA

MERCATINO

Domenica 7 dicembre si terrà la Terza edizione dei Mercatini di Natale di Paesana, esplorando la tradizione, i sapori locali, l'artigianato, passeggiate in carrozza e cavalli, laboratori creativi e intrattenimento per tutte le età. Info: 0175/94105.

***

PEVERAGNO

BABBO WALK

Domenica 7 dicembre, alle ore 14, da piazza Toselli, prenderà via la seconda edizione della “Babbo Walk” camminata non competitiva associata all’accensione delle illuminazioni natalizie.

***

PIETRAPORZIO

VISITE ALLE MINIERE DI BARITE

Domenica 7 dicembre, alle ore 10, il Consorzio Valle Stura Experience organizza le visite guidate in compagnia di Stefano Melchio, esperto geologo del territorio, alle miniere di barite a Pietraporzio.

Info: https://www.vallesturaexperience.it/

***

PRATO NEVOSO

OPEN SEASON

Sabato 6 e domenica 7 dicembre ci sarà l'Open Season 2025 a Prato Nevoso, presso la Conca e le Stalle Lunghe. La stagione invernale 2025/2026 verrà inaugurata con un intero weekend tra neve, musica, sci e solidarietà. Info: https://pratonevoso.com/

***

RACCONIGI

VISITE AL CASTELLO

Domenica 7 dicembre alle 11.30 e 14.45 visite guidate di 90 minuti al castello reale con appuntamento davanti al comune.

RACCONIGI

PRESEPE MECCANICO

Domenica 7 dicembre presso la Chiesa del Gesù, visitabile l'esposizione del Presepe Tradizionale Meccanico di Racconigi, uno degli allestimenti più suggestivi del territorio con ambientazioni sempre più curate nei minimi particolari e la presenza di statue di varie tipologie, provenienza e periodi storici. Ingresso libero. Info: https://www.presepiingranda.it/

***

RITTANA

INTRECCI

Sabato 6 dicembre, alle ore 16, presso il Centro Incontri, si inaugura la mostra fotografica di Gianluigi Reinaudo “Intrecci” accompagnata dalle poesie di Franca Biglino. Info: 349 42 48 001.

***

ROCCABRUNA

TEATRO A NORAT

Sabato 6 e domenica 7 dicembre due spettacoli a Borgata Norat di Roccabruna, di e con Elisa Dani. Sabato alle ore 21 “Passaggi di confine” e domenica 7 dicembre “Persepolis”. Inizio sempre alle ore 16. Ingresso libero e gratuito.

***

ROCCAFORTE MONDOVÌ

FIOCCHI DI NATALE

Sabato 6 dicembre, dalle ore 10, mercatini per il paese e nel pomeriggio giochi per bambini, merenda e accensione albero di Natale.

***

ROCCAVIONE

LUCI DI NATALE E LUCIO FABBRI & FRIENDS

Sabato 6 dicembre, alle ore 18 accensione delle luminarie e dell’albero di Natale. Alle ore 18.30 Santa Messa e scambio di auguri con la comunità e alle ore 19.30 presso il salone parrocchiale

CConcGrinchimacolataalle. Infine alle ore 21, presso gli impianti sportivi (ex Bocciofila) concerto (unica data in Piemonte 2025) di Lucio Fabbri & Friends, un viaggio attraverso 50 anni di musica d'autore. Info: polifonicomonserrato.55@gmail.com

***

SALUZZO

CONCERTO NARRATO

Sabato 6 dicembre alle ore 21, il Monastero della Stella ospiterà “Orfeo – Concerto narrato”. Info: https://www.monasterodellastella.it/

SALUZZO

CHRISTMAS JOY

Domenica 7 dicembre, nel centro cittadino, “Christmas Joy – La magia del Natale a Saluzzo” con animazioni natalizie: il trenino dello shopping, area gonfiabili, trono di Babbo Natale, baby dance, truccabimbi, laboratori artistici e creativi, giochi di una volta Punti Ristoro con cioccolata calda, panettoni, vin brulè, formaggi e salumi. Info: https://ccnsaluzzo.it/

***

SAN GIACOMO DI ROBURENT

ESSERE CON BABBO NATALE

Sabato 6 dicembre dalle ore 16.30, Babbo Natale arriverà al Giardina con la sua slitta, le sue renne e la buca per spedire la letterina. A tutti i bambini partecipanti verrà offerta cioccolata calda e regalini. Info: 353 33 75 006.

***

SANTA VITTORIA D’ALBA

MERCATINO DI NATALE

Domenica 7 dicembre si svolgerà a Santa Vittoria d'Alba, in frazione Cinzano, il Mercatino di Natale con prodotti tipici, artigianato. Si potranno degustare polenta e salsiccia, cioccolata calda, tisane e caldarroste. Intrattenimento per i più piccoli. Dalle ore 9 alle 18.

***

SANTO STEFANO ROERO

PRANZO PALESTINESE

Domenica 7 dicembre, alle ore 13, al Palarocche di Santo Stefano Roero si terrà il “Pranzo palestinese”, il cui incasso sarà devoluto a Medici Senza Frontiere. Alle ore 15 talk con Maria Elena Delia e Abderrahmane Amajou, a cui seguirà il Dj-set di Lee Fry Music. Info: 371 77 81 947 -

roeropergaza@gmail.com

***

SAVIGLIANO

ASPETTANDO IL NATALE AL MUSEO FERROVIARIO

Domenica 7 dicembre, alle ore 15, presso il Museo Ferroviario Piemontese, “Aspettando il Natale al Museo Ferroviario”, un pomeriggio speciale dedicato ai bambini: visita guidata, plastici con modellini in movimento e laboratorio creativo. Info: www.museoferroviariopiemontese.it

***

SOMMARIVA PERNO

MERCATINO DI NATALE SOTTO IL CASTELLO

Domenica 7 dicembre, dalle 9 alle 18, Mercatino di Natale nel centro storico, camminata di Natale, set foto con Babbo Natale, artigianato, hobbismo, Dj set musicale fino alle 22.

***

TRINITÀ - SAVELLA

SERATA BAGNA CAUDA

Sabato 6 dicembre, alle ore 20.30, si terrà la serata “Bagna Cauda”, presso il padiglione coperto in frazione Savella. Info: 339 19 43 265.

***

VERZUOLO

ACCENDIAMO IL NATALE

Domenica 7 dicembre, dalle 10 alle 18, in piazza Martiri, torna “Accendiamo il Natale”, con mercatino, musica natalizia moderna con il duo Freaky Tuesday e alle ore 18 accensione albero di Natale davanti all’asilo.

***

VILLAFALLETTO

Domenica 7 dicembre, alle 20.45 nel salone Tavio Cosio concerto dal titolo “Tra poesie e canzoni” con i G70 e“Ij Amis ‘d Tavio”.

***

VINADIO

CHE FORTE NATALE

Sabato 6 e domenica 7 dicembre prosegue la 21a edizione del Mercatino di Natale “Che forte Natale”. Dalle 10 alle 18 i visitatori troveranno nella storica caserma Carlo Alberto un percorso con mercatini, spettacoli, presepi, enogastronomia e attività per bambini e famiglie. Oltre 120 espositori, mongolfiera, visite animate al Forte, danza verticale. Inoltre la cappella del Forte ospiterà un magnifico presepe provenzale e la sempre apprezzata “Casa di Babbo e Mamma Natale” per offrire momenti speciali a famiglie e bambini.

Info: www.fortedivinadio.com

VINADIO

ACCENDIAMO IL NATALE