Weekend di magia in Granda: mercatini natalizi e gli ultimi appuntamenti con tartufi e lumache

Week end di “Mercatini” ed eventi legati alle prossime festività natalizie in tutta la Granda.
Tante le occasioni per i più piccoli di incontrare Babbo Natale e moltissime le opportunità per trovare tra le bancarelle il regalo giusto e di ammirare le esposizioni di presepi.
Numerosi anche gli spettacoli teatrali, i concerti (i Nomadi a Mondovì) e le mostre fotografiche e d’arte. Sarà l’ultimo fine settimana per visitare la “Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba” e per gli ultimi appuntamenti della “Fiera Fredda della lumaca” a Borgo san Dalmazzo.
Si segnalano le sagre paesane a Farigliano ed Entracque, oltre alle occasioni per gustare i piatti tipici del periodo invernale un po’ ovunque.
Si consiglia sempre di prestare attenzione alle previsioni del tempo!
Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it
***
CUNEO
SULLE ALI DELLA LIBERTÁ
Sabato 6 dicembre, alle ore 16, presso Famù nel Parco a Cuneo, si terrà il talk "La lingua piemontèisa: sui pedali della libertà!". L'evento sarà l'occasione per scoprire la lingua del territorio come strumento di libertà di movimento interiore. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Info: https://cuneobikefestival.it/
CUNEO
NON SI PUÒ PASSARE SOPRA, NON SI PUÒ PASSARE SOTTO
Sabato 6 dicembre, alle ore 10.30 presso l'Officina Santachiara (ex chiesa di Santa Chiara, via Savigliano, Cuneo), la Compagnia CONsonanTE di Saluzzo presenterà "Non si può passare sopra, non si può passare sotto", uno spettacolo-laboratorio per bambini e bambine dai 0 ai 3 anni e le loro famiglie. Info: https://www.melarancio.com/
CUNEO
80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE
Sabato 6 e domenica 7 dicembre, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, nello Spazio Innovazione in Via Roma 17, sarà possibile visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe”. Ingresso libero e gratuito.
CUNEO
PAOLO ROSSI AL TEATRO TOSELLI
Domenica 7 dicembre, alle ore 21, al Teatro Toselli di Cuneo, andrà in scena “Stand Up Classic… con Psicologa” con Paolo Rossi, Caterina Gabanella e le musiche dal vivo di Emanuele Dell’Acquila. Uno spettacolo unico, imprevedibile e creato appositamente per il pubblico del Teatro Toselli. Info: https://promocuneo.it/
CUNEO
IL GHIACCIAIO ANSELMO HA CALDO
Domenica 7 dicembre, alle 17.30, presso l'Officina Santachiara (ex chiesa di Santa Chiara, via Savigliano) va in scena "Il Ghiacciaio Anselmo ha caldo", della rassegna per famiglie di Dispari Teatro. Info: 339 12 77 798.
***
ALBA
FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA
Ultimo weekend della “Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba”. Dal sabato apertura del Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba nel Cortile della Maddalena, dove si possono acquistare magnifici esemplari certificati dalla Commissione dei Giudici del Tartufo. Apertura dell'Alba Truffle Show (Cooking Show con rinomati chef, Analisi Sensoriali e Wine Tasting), incontri in collaborazione con eccellenze enogastronomiche di Langhe Monferrato Roero, mostre d'arte, spettacoli musicali e l’Alba Truffle Bimbi, dedicato a bambini e famiglie. Info: https://www.fieradeltartufo.org/
ALBA
45 METRI SOPRA ALBA... ASPETTANDO IL NATALE
Sabato 6 dicembre il MUDI – Museo Diocesano di Alba organizza, per il periodo prenatalizio, un pomeriggio speciale di visite guidate sulla torre campanaria della Cattedrale di San Lorenzo. Due turni di visita: ore 15 e ore 16.30. Info: https://visitmudi.it/
ALBA
LE NOTTI DELLA NATIVITÀ
Sabato 6 dicembre accensione delle proiezioni di luce dinamiche e della maestosa Grande Stella alta otto metri. Domenica 7 dicembre Grande Parata di Babbo Natale, che trasforma il centro storico in un fiume di musica e sorrisi. Info: https://www.comune.alba.cn.it
ALBA
CALCO DELLA PIETÀ
Sabato 6 e domenica 7 dicembre, presso Palazzo Banca d’Alba in via Cavour 4, visitabile il calco della Pietà Vaticana di Michelangelo, realizzato da Francesco Mercatali nel 1942. Orari: 10 – 13 | 15 – 19. Info: https://www.bancadalba.it/
ALBA
CONCERTO PER LA FAMIJA ALBEISA
Domenica 7 dicembre, alle ore 17, nella chiesa di San Domenico, concerto per la Famija Albeisa della Filarmonica di Alba diretta dal maestro Nicola Davico.
***
BAROLO
L’ANNATA CHE VERRÀ
Sabato 6 dicembre, dalle 16.30, presso l’Enoteca Regionale del Barolo (ingresso da via Collegio Barolo), è in programma “L’annata che verrà. Cosa aspettarsi dal Barolo 2022?” un’occasione per leggere in anticipo il profilo del Barolo 2022, prima del suo debutto ufficiale sui mercati il 1° gennaio 2026. Info: www.enotecadelbarolo.it.
***
BELLINO
ACCENDIAMO IL NATALE
Sabato 6 dicembre, dalle 17, al rifugio Melezè di Bellino, ci sarà l'accensione del grande albero di Natale. A tutti i partecipanti verranno fragranti frittelle di mele da gustare attorno al fuoco del falò. Ingresso libero. Info: https://www.meleze.it/
***
BENE VAGIENNA
IMMAGINI REALTÀ E SOGNI
Sabato 6 dicembre, dalle 15 alle 18 e domenica 7 dicembre, in orario 10-12 / 15-18, Palazzo Rorà a Bene Vagienna ospita la mostra collettiva "Immagini, realtà e sogni", con opere di artisti contemporanei del Circolo degli Artisti di Torino. Info: https://www.amicidibene.it/
***
BORGO SAN DALMAZZO
APERITIVO CON LUMACHE
Sabato 6 dicembre, alle ore 12, presso Ristobar40, aperitivo e degustazione, organizzati dal Consorzio della Lumaca Borgarina. Possibilità di effettuare una degustazione anche nel pomeriggio. Info: https://conschiocciolaborgo.com/
BORGO SAN DALMAZZO
456ESIMA FIERA FREDDA DELLA LUMACA
Nel week end proseguono gli eventi legati alla 456ª edizione della “Fiera Fredda della Lumaca”, presso la struttura polifunzionale ex Palazzo Bertello. Mostra Mercato della chiocciola e rassegna della gastronomia elicica tipica. Rassegna gastronomica-eno-elicica con ricerca e valorizzazione dei piatti tipici; realizzazione di manifestazioni turistico-folkloristiche e mostra mercato permanente di prodotti tipici della zona tutti i giorni. Info: www.fierafredda.it
BORGO SAN DALMAZZO
RICORDANDO BEPPE ROSSO
Sabato 6 e domenica 7 dicembre, sarà visitabile presso il Museo dell’Abbazia, la mostra “Beppe Rosso (1935 – 1995) una vita dedicata alla sua terra”. Orario: 15.30 - 18. Info: 328 58 51 710.
***
BOVES
BABBO NATALE BOVESANO
Domenica 7 dicembre si avvia il magico villaggio di Babbo Natale. Durante la giornata tantissimi volontari, nelle vesti degli elfi di Babbo Natale, scendono in piazza e animano la festa tra intrattenimenti, giochi, spettacoli, musica, mercatini di Natale, laboratori e tanto buon cibo. Apre nel contempo la 20a edizione della Mostra dei Presepi presso l’Auditorium Borelli. Info: 345 50 32 020.
BOVES - FONTANELLE
CONCERTO
Domenica 7 dicembre alle ore 16.30, nel Santuario Regina Pacis, animazione S. Messa e concerto del gruppo Fibrae Resonantes.
***
BRA
ARTICO CLUB
Sabato 6 dicembre, alle ore 21.30, appuntamento al Teatro Boglione per la terza edizione di Artico Club, “I peggiori libri della nostra vita” con Auroro Borealo. www.articofestival.it
BRA
ARTE NEXT GEN
Nel week end sarà visitabile presso il Movicentro dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18, la mostra d’arte rivolta ai giovani “ARTE NEXT GEN - violenza di genere: differenza tra affettività e possessività”. Info: https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-la-biennale-arte-next-gen-e-visitabile-fino-al-14-dicembre
BRA
DEDALUS - TUTTI DESIGNERS
Sabato 6 e domenica 7 dicembre sarà visitabile a Palazzo Mathis la mostra di Dedalus Bra “Tutti Designers”, rassegna dedicata al design, ideata da Francesco Comoglio. In mostra 30 autori, dai maestri agli emergenti per 150 opere dagli anni Settanta ad oggi, che coprono 50 anni di storia del design Italiano e creano una connessione vitale tra 900 e contemporaneità. Orario continuato dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito. Info: www.turismoinbra.it/category/eventi/
***
BROSSASCO
MERCATINI DI NATALE VISO A VISO
Domenica 7 dicembre, per tutta la giornata, alla Segnavia Porta di Valle di Brossasco, seconda edizione dei “Mercatini di Natale Viso a Viso!”. Sarà un’occasione per scoprire le eccellenze artigianali e gastronomiche del Territorio di Terres Monviso. Info: https://www.visoaviso.it/
***
BUSCA
SBAM E CIOCCOLATERIA
Domenica 7 dicembre la mostra “Sbam! Un percorso nella pop art” propone un abbinamento inedito con la visita al Museo della cioccolateria Fagiolo Peirano. Ritrovo in Casa Francotto alle ore 15 (visita guidata alla rassegna espositiva inclusa), il giro si concluderà con una degustazione di cioccolato. Evento a pagamento. Info: https://casafrancotto.it/
***
CANALE
FIERA DEL PESCO CHRISTMAS EDITION
Domenica 7 dicembre avrà inizio la “Fiera Del Pesco Christmas Edition” con tantissime attrazioni e iniziative per tutti: musica, spettacoli e giochi interattivi, Mercatini con prelibate delizie e curiosità natalizie, Polentata con gli Amici Alpini, street food, Grande musica con la grande cantante Karima, Scatolata ricca di premi e novità con i commercianti canalesi.
***
CENTALLO
LA BAITA IN CONCERTO
Domenica 7 dicembre, alle ore 21, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, concerto del gruppo corale “La Baita”, in ricordo del compianto Marco Giordana.
***
CEVA
VEJA PASTISERJA BORGNA
Sabato 6 dicembre alle ore 21 e domenica 7 dicembre alle ore 16, il teatro Carlo Marenco di Ceva ospiterà lo spettacolo dialettale “Veja pastiserja Borgna” portato in scena dalla Filodrammatica Nando Alciati. Info: 0174/704132.
***
CHERASCO
AL MUSEO IN FAMIGLIA
Domenica 7 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.30, (ultimo ingresso 17.30), il Museo della Magia di Cherasco propone una giornata speciale dedicata ai più piccoli con visita al museo, spettacolo con Marco e un magico omaggio per tutti i bimbi visitatori. Si potrà visitare anche la Mostra dei presepi dal mondo. Info: 0172 1908030
***
CHIUSA PESIO
NEL PAESE INCANTATO
Domenica 7 dicembre, il Natale si avvicina con l’evento “Nel paese incantato”, che trasforma il centro storico di Chiusa di Pesio in un suggestivo paesaggio fiabesco. I visitatori potranno immergersi in un’atmosfera unica, tra street food, antichi mestieri, musica, arte e artigianato, senza dimenticare i suggestivi “Presepi alla Finestra”, giunti quest’anno alla ventesima edizione, che rendono il paese ancora più accogliente e magico. Info: 0171/734990.
***
CRISSOLO
MONVIBES
Sabato 6 e domenica 7 dicembre proseguono gli eventi della prima edizione di “MonVibes”, rassegna musicale ospitata nella Sala delle Guide, con concerti, DJ set e balli occitani, pensata per un pubblico di tutte le età e a partecipazione libera. Info: crissoloturistica@gmail.com
***
DEMONTE
VISITE A PALAZZO BORELLI
Domenica 7 dicembre, alle 10.30 e alle 15.30, saranno possibili le visite guidate a Palazzo Borelli. Info: 328 20 32 182.
***
DRONERO
MERCATINI DI NATALE
Domenica 7 dicembre tornano i Mercatini di Natale nel centro storico. Stand di artigiani, hobbisti locali e street food natalizio, tutto accompagnato da vin brülè, cioccolata calda, canti e musica. Info: 0171/908700.
***
ELVA
VOXONUS FESTIVAL ELVA
Domenica 7 dicembre alle ore 17 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta vi aspetta il concerto "Il Salotto musicale nell’Europa del ‘700", con il Voxonus Duo. Ingresso con offerta volontaria, e libero fino a esaurimento posti. Info: https://orchestrasavona.it/
***
ENTRACQUE
THE WOLF
Sabato 6 dicembre, alle ore 17.30 presso il Centro Uomini e Lupi ad Entracque, la Cooperativa Montagne del Mare propone un momento di scambio e approfondimento sul lupo. Prima della visita, merenda a base di bevanda calda e biscotti a marchio Qualità Parco APAM. Info: https://www.montagnedelmare.it/
ENTRACQUE
MADONNA DAS CUIETTE
Domenica 7 dicembre ritorna la tradizionale “Madonna das cuiette”, in occasione della festa dell'Immacolata. Alle 12.30 in piazza Giustizia e Libertà distribuzione delle tradizionali “cuiette”. Info: https://www.turismoentracque.it/
***
FARIGLIANO
FIERA DEI PUCIU E DI SAN NICOLAO
Nel week end ritorna la tradizionale “Fiera dei Puciu e di San Nicolao”. Sabato 6 dicembre consegna della Costituzione ai neo diciottenni, nella sala del consiglio del Palazzo Comunale e alle 15.30, presso la Biblioteca Civica, alle 17, si terrà l’inaugurazione della mostra di Andrea Orlando, "Combinazioni". Alle 20.45 spettacolo di teatro dialettale della compagnia “Banda Brusca”. Domenica 7 dicembre per tutta la giornata mostra statica dei trattori d’epoca, mercato tradizionale e banchi di prodotti tipici, street food, canti popolari della tradizione con la corale “I Gat Russ”, realizzazioni di sculture di legno con motosega di Barba Brisiu e distribuzione della “Minestra degli uomini” e di caldarroste e vin brulè. Info: 0173/76109 protocollo@comune.farigliano.cn.it
***
FOSSANO
CONCERTI IN PIAZZETTA
Sabato 6 dicembre, alle ore 16.30 in piazza Manfredi, concerto “C’era una volta… a Brema”, spettacolo adatto a bambini e famiglie Orchestra di fiati, percussioni e voce narrante. Domenica 7 dicembre, alle ore 16.30 concerto "Gospel for Christmas" - Greensleeves Gospel Choir. Info: https://fondazionefossanomusica.it/
FOSSANO
ARTE A NATALE
Domenica 7 dicembre, presso la chiesa di San Giovanni in Borgo Vecchio, visitabile la mostra di bellissimi presepi realizzati dall'artista Elsa Pinta. Aperto dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 19.30. Ingresso libero. Info: https://www.borgovecchiofossano.it/
FOSSANO
AIRPORTMAN
Domenica 7 dicembre, alle ore 21, concerto benefico “Weeds: una serata di luce e speranza” con gli Airportman presso il centro diurno fossanese “Santa Chiara” in via Villafalletto. I proventi del concerto andranno devoluti all’associazione Papa Giovanni XXIII.
***
GOVONE
MAGICO PAESE DI NATALE
Sabato 6 e domenica 7 dicembre proseguono gli eventi del “Magico Paese di Natale” con il mercatino di Natale, la Casa di Babbo Natale, gli Elfi della magica corte, le tradizioni, le luci ed i colori della festa. Info: https://www.magicopaesedinatale.com/
***
LIMONE PIEMONTE
LUDWIG
Domenica 7 dicembre, dalle 14 alle 18.30, in occasione dell'inaugurazione ufficiale della stagione invernale in Riserva Bianca e del Vetta Club a Limone Piemonte, in cima alla Telecabina Bottero arriva l'artista, Dj e producer Ludwig. Ingresso libero. Info: 333 40 28 946 - 0171/926254.
***
MANGO
PRESEPE DI LUCI
Sabato 6 dicembre, e per tutto il periodo natalizio, dalle ore 17.30, sarà acceso il Presepe di Luce, con circa 80 sagome, raffiguranti i personaggi del presepe, installate su tutto il territorio e sulle colline, che illuminandosi contemporaneamente, creeranno un suggestivo percorso. Info: https://www.manganum.it/
***
MANTA
NATALE DI LUCE
Domenica 7 dicembre, alle ore 17, in piazza del Popolo comincia “Natale di luce” con accensione grande albero, zampognari e alle 18.30 spettacolo pirotecnico e rinfresco con panettone, vin brulè, cioccolata calda e pandoro.
***
MONDOVÌ
EPISCOPIO
Sabato 6 e domenica 7 dicembre sarà possibile ammirare presso il Palazzo Vescovile gli affreschi del corridoio dell’Episcopio, recentemente restaurati. Info: 339 61 43 781.
MONDOVÌ
PECCATI DI GOLA
Domenica 7 dicembre, torna “Peccati di Gola”. Spazio ai bambini e alle famiglie con scenografie e attività a tema natalizio, street food, area vendita ed esposizione, intrattenimenti itineranti e degustazioni. Info: 0174/330358.
MONDOVÌ
NOMADI IN CONCERTO
Domenica 7 dicembre, alle ore 21.30, sul palco del “Palamanera”, concerto dei Nomadi, all’interno della rassegna “The Christmas Show”, il nuovo format del Movì Music Festival – Winter Edition, promosso dall’associazione culturale “Recital”. Info: 334 92 24 626 - https://www.ticketsms.it/
***
MONTEU ROERO
MAGICO NATALE AL CASTELLO DEI ROERO
Domenica 7 dicembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17 visite guidate al Castello dei Roero. Alle 15.30 spettacolo di burattini “Chi ha rapito Babbo Natale?”. Giochi medievali poer grandi e piccini. Mercato delle eccellenze del territorio al mattino. Info : www.belmonteu.it
***
ORMEA
LETTURA ANIMATA
Domenica 7 dicembre, dalle ore 14 alle ore 16, presso la sede delle Ex Scuole in Via Dr.Bassi 31, i bambini dai 3 ai 10 anni potranno partecipare al Laboratorio Creativo di Natale, con Lettura Animata in compagnia di Letizia e Jenny. Attività gratuita su prenotazione. Info: 389 25 59 948.
***
PAESANA - PIAN MUNÈ
CAMMINATA CON LA LUNA PIENA
Sabato 6 dicembre, dalle ore 18.30, a Pian Muné sarà organizzata una camminata con la luna piena che prevede una salita alla baita in quota con guida naturalistica e, a seguire, cena conviviale e tipica alla baita Pian Croesio. Attività adatta a tutti purché abituati a camminare. Prenotazione obbligatoria. Info: https://www.pianmune.it/index.php
PAESANA
MERCATINO
Domenica 7 dicembre si terrà la Terza edizione dei Mercatini di Natale di Paesana, esplorando la tradizione, i sapori locali, l'artigianato, passeggiate in carrozza e cavalli, laboratori creativi e intrattenimento per tutte le età. Info: 0175/94105.
***
PEVERAGNO
BABBO WALK
Domenica 7 dicembre, alle ore 14, da piazza Toselli, prenderà via la seconda edizione della “Babbo Walk” camminata non competitiva associata all’accensione delle illuminazioni natalizie.
***
PIETRAPORZIO
VISITE ALLE MINIERE DI BARITE
Domenica 7 dicembre, alle ore 10, il Consorzio Valle Stura Experience organizza le visite guidate in compagnia di Stefano Melchio, esperto geologo del territorio, alle miniere di barite a Pietraporzio.
Info: https://www.vallesturaexperience.it/
***
PRATO NEVOSO
OPEN SEASON
Sabato 6 e domenica 7 dicembre ci sarà l'Open Season 2025 a Prato Nevoso, presso la Conca e le Stalle Lunghe. La stagione invernale 2025/2026 verrà inaugurata con un intero weekend tra neve, musica, sci e solidarietà. Info: https://pratonevoso.com/
***
RACCONIGI
VISITE AL CASTELLO
Domenica 7 dicembre alle 11.30 e 14.45 visite guidate di 90 minuti al castello reale con appuntamento davanti al comune.
RACCONIGI
PRESEPE MECCANICO
Domenica 7 dicembre presso la Chiesa del Gesù, visitabile l'esposizione del Presepe Tradizionale Meccanico di Racconigi, uno degli allestimenti più suggestivi del territorio con ambientazioni sempre più curate nei minimi particolari e la presenza di statue di varie tipologie, provenienza e periodi storici. Ingresso libero. Info: https://www.presepiingranda.it/
***
RITTANA
INTRECCI
Sabato 6 dicembre, alle ore 16, presso il Centro Incontri, si inaugura la mostra fotografica di Gianluigi Reinaudo “Intrecci” accompagnata dalle poesie di Franca Biglino. Info: 349 42 48 001.
***
ROCCABRUNA
TEATRO A NORAT
Sabato 6 e domenica 7 dicembre due spettacoli a Borgata Norat di Roccabruna, di e con Elisa Dani. Sabato alle ore 21 “Passaggi di confine” e domenica 7 dicembre “Persepolis”. Inizio sempre alle ore 16. Ingresso libero e gratuito.
***
ROCCAFORTE MONDOVÌ
FIOCCHI DI NATALE
Sabato 6 dicembre, dalle ore 10, mercatini per il paese e nel pomeriggio giochi per bambini, merenda e accensione albero di Natale.
***
ROCCAVIONE
LUCI DI NATALE E LUCIO FABBRI & FRIENDS
Sabato 6 dicembre, alle ore 18 accensione delle luminarie e dell’albero di Natale. Alle ore 18.30 Santa Messa e scambio di auguri con la comunità e alle ore 19.30 presso il salone parrocchiale
Infine alle ore 21, presso gli impianti sportivi (ex Bocciofila) concerto (unica data in Piemonte 2025) di Lucio Fabbri & Friends, un viaggio attraverso 50 anni di musica d'autore. Info: polifonicomonserrato.55@gmail.com
***
SALUZZO
CONCERTO NARRATO
Sabato 6 dicembre alle ore 21, il Monastero della Stella ospiterà “Orfeo – Concerto narrato”. Info: https://www.monasterodellastella.it/
SALUZZO
CHRISTMAS JOY
Domenica 7 dicembre, nel centro cittadino, “Christmas Joy – La magia del Natale a Saluzzo” con animazioni natalizie: il trenino dello shopping, area gonfiabili, trono di Babbo Natale, baby dance, truccabimbi, laboratori artistici e creativi, giochi di una volta Punti Ristoro con cioccolata calda, panettoni, vin brulè, formaggi e salumi. Info: https://ccnsaluzzo.it/
***
SAN GIACOMO DI ROBURENT
ESSERE CON BABBO NATALE
Sabato 6 dicembre dalle ore 16.30, Babbo Natale arriverà al Giardina con la sua slitta, le sue renne e la buca per spedire la letterina. A tutti i bambini partecipanti verrà offerta cioccolata calda e regalini. Info: 353 33 75 006.
***
SANTA VITTORIA D’ALBA
MERCATINO DI NATALE
Domenica 7 dicembre si svolgerà a Santa Vittoria d'Alba, in frazione Cinzano, il Mercatino di Natale con prodotti tipici, artigianato. Si potranno degustare polenta e salsiccia, cioccolata calda, tisane e caldarroste. Intrattenimento per i più piccoli. Dalle ore 9 alle 18.
***
SANTO STEFANO ROERO
PRANZO PALESTINESE
Domenica 7 dicembre, alle ore 13, al Palarocche di Santo Stefano Roero si terrà il “Pranzo palestinese”, il cui incasso sarà devoluto a Medici Senza Frontiere. Alle ore 15 talk con Maria Elena Delia e Abderrahmane Amajou, a cui seguirà il Dj-set di Lee Fry Music. Info: 371 77 81 947 -
***
SAVIGLIANO
ASPETTANDO IL NATALE AL MUSEO FERROVIARIO
Domenica 7 dicembre, alle ore 15, presso il Museo Ferroviario Piemontese, “Aspettando il Natale al Museo Ferroviario”, un pomeriggio speciale dedicato ai bambini: visita guidata, plastici con modellini in movimento e laboratorio creativo. Info: www.museoferroviariopiemontese.it
***
SOMMARIVA PERNO
MERCATINO DI NATALE SOTTO IL CASTELLO
Domenica 7 dicembre, dalle 9 alle 18, Mercatino di Natale nel centro storico, camminata di Natale, set foto con Babbo Natale, artigianato, hobbismo, Dj set musicale fino alle 22.
***
TRINITÀ - SAVELLA
SERATA BAGNA CAUDA
Sabato 6 dicembre, alle ore 20.30, si terrà la serata “Bagna Cauda”, presso il padiglione coperto in frazione Savella. Info: 339 19 43 265.
***
VERZUOLO
ACCENDIAMO IL NATALE
Domenica 7 dicembre, dalle 10 alle 18, in piazza Martiri, torna “Accendiamo il Natale”, con mercatino, musica natalizia moderna con il duo Freaky Tuesday e alle ore 18 accensione albero di Natale davanti all’asilo.
***
VILLAFALLETTO
Domenica 7 dicembre, alle 20.45 nel salone Tavio Cosio concerto dal titolo “Tra poesie e canzoni” con i G70 e“Ij Amis ‘d Tavio”.
***
VINADIO
CHE FORTE NATALE
Sabato 6 e domenica 7 dicembre prosegue la 21a edizione del Mercatino di Natale “Che forte Natale”. Dalle 10 alle 18 i visitatori troveranno nella storica caserma Carlo Alberto un percorso con mercatini, spettacoli, presepi, enogastronomia e attività per bambini e famiglie. Oltre 120 espositori, mongolfiera, visite animate al Forte, danza verticale. Inoltre la cappella del Forte ospiterà un magnifico presepe provenzale e la sempre apprezzata “Casa di Babbo e Mamma Natale” per offrire momenti speciali a famiglie e bambini.
Info: www.fortedivinadio.com
VINADIO
ACCENDIAMO IL NATALE
Domenica 7 dicembre, alle ore 18 con “Accendiamo il Natale” si illuminerà l’Albero in piazza e alle 20 ci sarà una cena “Sapori di Bagna Cauda” alla caserma Carlo Alberto. Info: 335 75 95 144.