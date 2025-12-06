Magliano Alfieri in lutto per la scomparsa del cavalier Pierino Bria, figura simbolo della comunità

Magliano Alfieri piange la scomparsa del cavalier Pierino Bria, venuto a mancare questa mattina nella sua abitazione. Classe 1929, Bria è stato per decenni una presenza imprescindibile nella vita del paese: volontario instancabile, promotore di iniziative comunitarie, uomo capace di creare legami e di sostenere la crescita di una comunità unita.

La sindaca Giulia Adriano, profondamente toccata dalla notizia, lo ricorda come una figura centrale: “È una perdita importante per la comunità maglianese per tutto quello che ha sempre fatto, anche non da amministratore ma da volontario. Personalmente avevo un ottimo rapporto con la sua famiglia e stamattina, quando me l’hanno comunicato, è stata un’emozione forte.”

Il suo impegno ha lasciato tracce chiare e durature. Bria è stato fondatore e primo presidente della Pro Loco, di cui ha ricoperto a lungo la presidenza, "Amico di Magliano Alfieri", e ancora oggi il suo lavoro viene riconosciuto come fondamentale per aver costruito un’identità condivisa e un forte senso di appartenenza. “Ha sempre cercato di fare in modo che si creasse una comunità viva e coesa — aggiunge Adriano —. La sua famiglia riporta questo stesso modo di essere: fare gruppo, essere un paese unito. Sicuramente sentiremo la sua mancanza.”

Un ricordo più personale emerge dalle parole della sindaca Adriano, che lo aveva conosciuto fin da bambina: “Quando mi incontrava si illuminava. Nell’ultimo periodo faticava un po’ a riconoscermi, ma appena gli dicevano che era arrivato il sindaco si emozionava e ripeteva: ‘Oh mamma mia, che bello, che meraviglia, è il nostro sindaco’. Sono gesti semplici, ma preziosi, che porterò sempre con me.”

Pierino Bria inoltre fu a lungo il presidente della Banda Musicale 'La Maglianese' di cui era apprezzato clarinettista. Del suo impegno nel sociale non beneficiò soltanto Magliano, ma anche il mondo dell’assistenza sanitaria: Pierino infatti fu a lungo volontario del servizio ambulanza dell’ospedale di Alba. Per tutti questi meriti fu insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica nel 1982 e Cavaliere Ufficiale nel 1990.

I funerali saranno martedì 9 dicembre alle 10 nella chiesa di Sant'Antonio. La veglia di preghiera lunedì 8 dicembre alle ore 20.30 nella stessa chiesa.