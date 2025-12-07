Villar San Costanzo sbarca in TV alla trasmissione “Il Borgo dei Borghi”

Oggi alle ore 16.45 andrà in onda una puntata di “Kilimangiaro” su Rai Tre, in cui la Granda sarà nuovamente protagonista. Chi sarà davanti alla TV potrà vedere sul proprio schermo Villar San Costanzo. Il comune della Granda è stato selezionato per rappresentare il Piemonte durante la trasmissione “Il Borgo dei Borghi”: ogni domenica la trasmissione presenterà uno dei venti tra i borghi più belli d’Italia, selezionati uno per ciascuna regione. Terminata la carrellata dei vari borghi, nel mese di marzo, saranno aperte le votazioni per scegliere il “Borgo dei Borghi 2026”. Il vincitore verrà annunciato la domenica di Pasqua, sempre su Rai Tre.

Le riprese sono state effettuate nel mese di settembre sul nostro territorio. Grazie alla trasmissione l’intera penisola potrà scoprire le meraviglie di Villar San Costanzo, tra storia, natura e bellezza cittadina.

Villar San Costanzo è un comune di 1575 abitanti, che come diversi comuni in Piemonte riporta il toponimo “Villar”, probabilmente di derivazione medievale, quando nella zona era diffuso l’utilizzo della lingua occitana. Il piccolo comune cuneese è noto per la sua riserva naturale speciale dei Ciciu del Villar, l’Abbazia di San Costanzo, costruita nell’VIII secolo, e il Santuario di San Costanzo al Monte, capolavoro dell’arte romanico-gotica del XII secolo. Questa sarà la 13a edizione di Borgo dei Borghi.

La conduttrice storica del programma è Camila Raznovich, che lo dirige dalla seconda edizione (2015). La prima conduttrice fu Licia Colò, che, però, presenziò solo per un’edizione. Dopo le prime sei edizioni che hanno sempre mantenuto un seguito tra i 6 e gli 8 punti percentuali di share, nel 2019 lo spin-off ebbe un crollo, toccando il suo minimo storico: 1.171.000 di telespettatori medi e il 4,40% di share. Nell’edizione successiva, invece, ci fu una grande risalita, raggiungendo addirittura il picco della trasmissione, avvicinandosi al 9%. Da quel momento la trasmissione è tornata a viaggiare sui numeri iniziali, mantenendo un ritmo costante ogni anno.

I comuni piemontesi non hanno mai vinto il concorso: Agliè, comune in provincia di Torino, è arrivato secondo nell’ultima edizione, la dodicesima, con la finale svoltasi il 20 aprile di quest’anno. Della Granda hanno già partecipato al concorso Neive (10° posto), Barolo (17° posto), Garessio e Guarene (12° posto).