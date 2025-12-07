La Lega Cuneo si riunisce a Cussanio per rafforzare la propria identità e progettare il futuro su autonomia, montagna e legge di bilancio 2026 [FOTO e VIDEO]

La Lega di Cuneo ha organizzato ieri in frazione Cussanio di Fossano la riunione natalizia del partito, con una nutrita partecipazione. Un'occasione per approfondire tutte le novità sugli sviluppi legati ai temi dell’autonomia differenziata, della montagna e ai provvedimenti presi in vista della prossima Legge di bilancio 2026.

L'evento si è tenuto nella sala conferenza del ristorante “Giardino dei Tigli” a Fossano ed è stato seguito dal pranzo conviviale di auguri con oltre 200 commensali.

Il salotto politico si è rivolto a cittadini e sostenitori per discutere di temi cruciali per il territorio e per il futuro della comunità cuneese e ha coinvolto i principali esponenti di partito del panorama nazionale e regionale.

Le dichiarazioni a margine dell'evento (GUARDA IL VIDEO)

Tra questi il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, senatore Roberto Calderoli, l'onorevole Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera e segretario regionale Lega Piemonte e il senatore Giorgio Maria Bergesio, segretario provinciale della Lega, oltre alla presenza del consigliere regionale Luigi Icardi e di tanti amministratori locali.

Da segnalare inoltre la presenza del vice segretario provinciale della Lega Simone Mauro, del segretario organizzativo Paolo Demarchi, della segretaria amministrativa Lorena Bellino e di tutte le persone del direttivo, tra cui il sindaco fossanese Dario Tallone e gli altri vari segretari di sezione. A moderare l’incontro l’opinionista del programma radiofonico di Radio 24 “La Zanzara” Maurizio Scandurra, socio leghista della sezione di Fossano.

“Abbiamo parlato di autonomia, sicurezza di montagna e di temi vicini alla collettività – ha puntualizzato il senatore Giorgio Maria Bergesio -, per i quali la Lega ha svolto un lavoro enorme. Abbiamo, poi, evidenziato la nostra identità e la nostra fede. Noi vogliamo il presepe, Gesù bambino e i simboli cristiani che identificano la nostra storia, cultura e tradizione, guardando al futuro per i figli e per le nostre famiglie. Abbiamo inoltre tanto lavorato sul tema delle infrastrutture e avremo delle risorse importanti per il nuovo accordo di programma con la Regione. Noi speriamo soprattutto arrivino alla Provincia di Cuneo. Quest’anno abbiamo aperto il Tenda, a fine anno riapriremo l’Asti-Cuneo dopo 40 anni, siamo arrivati a interventi importantissimi per la tangenziale di Mondovì del costo di 180milioni di euro e che sta per essere appaltata da Anas, la tangenziale di Demonte, il ponte dell’Olla e la messa in sicurezza della Strada Statale 28.

La legge nazionale sulla Montagna porta inoltre delle risorse importantissime, attingendo da un fondo nazionale di 200 milioni di euro, identificando e agevolando chi vive in queste zone, dando incentivi a chi apre attività in montagna (dall’agricoltura, al commercio e all’artigianato) e soprattutto il presidio della montagna e dell’istruzione che sono fondamentali”.

Il sindaco fossanese Dario Tallone: “Come sindaco di Fossano rappresento la maggioranza in Giunta e sono segretario in carica a livello provinciale per la Lega. Fossano è il primo partito a livello comunale e stiamo lavorando ad ampio raggio. Ringrazio il ministro Calderoli, l’onorevole Molinari, che rappresenta la Lega a livello piemontese, ma soprattutto il senatore Bergesio. Lui per il territorio di Fossano sta facendo tantissimo e l’intento di amministrazione è sburocratizzare il più possibile, snellire il Piano regolatore con delle varianti e modificare delle norme per permettere ai nostri cittadini e alle imprese di poter lavorare e ampliarsi. Le stesse aziende hanno capito che qui a Fossano si può lavorare benissimo. Entro il 16 gennaio, inoltre, l’amministratore delegato Anas ci ha garantito che verrà riaperta la tangenziale sud di Fossano: dalla località Tagliata a San Sebastiano. In generale il lavoro è ancora molto, ma lo faremo nei migliori dei modi”.

La parola è poi passata al senatore Roberto Calderoli, ministro degli Affari Regionali e Autonomie.

“Quindici giorni fa abbiamo firmato per la Lega le pre-intese sull’autonomia differenziata. Ora non appena si insedierà il nuovo governatore del Veneto Stefani vorrò portare le bozze preliminari al Consiglio dei ministri già a dicembre o a inizio gennaio. Noi cerchiamo di affrontare i problemi giorno per giorno. È chiaro che quando ci sarà il federalismo fiscale e l’autonomia anche per queste materie ci sarà la possibilità della Regione di intervenire direttamente senza doversi interporre con lo Stato centrale”.

E ancora: “Mi sento un po’ piemontese e cuneese d’adozione, dovevo esserci qui a Cussanio insomma. Bisogna continuare la tradizione della festa al Monviso e ora si deve festeggiare il Veneto con il neogovernatore che ha raggiunto il massimo risultato delle quattro Regioni in corsa, doppiando il suo concorrente diretto e tutti gli altri partiti. Abbiamo sottoscritto inoltre quattro pre-intese per l’autonomia, quella in Piemonte a Torino con la Regione e il governatore Cirio è dello scorso 19 novembre”.



Luigi Icardi, consigliere regionale e presidente della IV Commissione Sanità su autonomia differenziata e sanità: “Oggi è un momento importante con gli auguri di Natale per tutti i militanti e sostenitori leghisti. Si è parlato di autonomia, sicurezza e sanità. Quest’ultima permetterà molta più libertà per le Regioni nella disponibilità di fondi per questo settore, ma soprattutto dei provvedimenti regionali che abbiamo adottato. In primis la legge intramoenia, che disciplina in tutto il Piemonte a livello uniforme l’attività libero-professionale dei medici, dando anche dei limiti a delle attività esterne, rispetto alle interne. Lavorare internamente è soprattutto importante per la riduzione delle liste d’attesa. Abbiamo anche formulato il nuovo piano socio –sanitario, che sarà il nuovo Piano regolatore della Sanità del futuro, in cui abbiamo inserito la difesa delle nostre culture, delle nostre tradizioni e delle radici cristiane della nazione, con l’obbligo per tutti gli ospedali di continuare ad avere una chiesa arredata per il 90% dei nostri assistiti, anche rispettando le confessioni diverse con la stanza del silenzio. Noi dobbiamo rimanere il sindacato del territorio che si occupa delle opere reali e delle tante che oggi vediamo in corso di realizzazione: dagli ospedali all’Asti-Cuneo, alla riapertura del Tenda. Questo avviene solo grazie al lavoro di tutti i nostri ministri, del territorio e della Lega”.

Infine Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera e segretario regionale Lega Piemonte: “Abbiamo ottenuto la sottoscrizione delle pre-intese sull’autonomia qualche settimana fa, grazie alla legge Calderoli portata avanti dalla Lega che ci dà un cronoprogramma di tempi certi per arrivare a un voto parlamentare. Potremmo avere quindi maggiori competenze, risorse e maggior autonomia per le Regioni che le hanno richieste, tra cui il Piemonte.

La legge sulla montagna è invece stata approvata in via definitiva quest’autunno e per il Piemonte sarà una misura molto importante perché con i nuovi criteri in definizione per la montanità, dove ovviamente vi rientra il Piemonte. Abbiamo istituito anche una salvaguardia, grazie a un mio emendamento, per permettere alle Regioni di tutelare quei territori che per altimetria rischierebbero di non essere considerati montagna come la Provincia di Cuneo o la mia ad esempio, Alessandria. Con la legge sul bilancio 2026, nonostante il taglio da parte dei ministeri, il settore degli enti locali non ha subito nessun taglio, anzi sono state implementate risorse per alcuni servizi”.