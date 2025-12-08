Addio a Giuseppe Vassallo, figura amata della comunità di Torre San Giorgio

È mancato ieri, domenica 7 dicembre, nella residenza per anziani “San Chiaffredo” di Revello, Giuseppe Vassallo, aveva 91 anni.

L’uomo originario di Torre San Giorgio era molto conosciuto nel paese della pianura saluzzese dove viene ricordato per la sua sensibilità e la sua grande umanità.

Branca Lore Müller, presidente dell’associazione Libertas San Giorgio, lo ricorda con emozione: “La sensibilità, umanità e il suo prezioso contributo al libro ‘Ricordi in uno scatto’ dell’associazione Libertas San Giorgio resteranno per sempre custoditi nella memoria della nostra comunità.

Beppe è stato un personaggio di grande valore per Torre San Giorgio – afferma la presidente della Libertas -, un punto di riferimento capace di raccontare il passato con sguardo autentico e cuore generoso.

A nome della nostra associazione e di tutti coloro che lo hanno conosciuto, esprimiamo le più sincere condoglianze alla famiglia e ai suoi cari, unendoci al loro dolore con affetto e riconoscenza. Il suo ricordo continuerà a illuminare il cammino della nostra comunità”.

Lascia il figlio Silvio con Silvana, i nipoti Stefania con Daniele e la piccola Giulia, Enrico, Lorenzo, le sorelle Carla e Silvana, il fratello Giampaolo, cognati, nipoti e cugini.

Il rosario sarà recitato questa sera, lunedì 8 dicembre, alle 20,30 nella parrocchia di Torre San Giorgio.

Nella stessa chiesa, domani, martedì 9 dicembre, alle 10,30 sarà celebrato il funerale con partenza alle 9,45 dalla casa di riposo San Chiaffredo di Revello di cui i familiari desiderano ringraziare tutto il personale.