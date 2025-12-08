Montelupo Albese dà l’addio all’imprenditrice Marika Bordizzo. Col marito gestiva il ristorante e hotel Ca’ del Lupo

Cordoglio nella comunità di Montelupo Albese e nel mondo della ristorazione e della ricettività di Langhe e Roero per la scomparsa di Marika Bordizzo, imprenditrice che insieme al marito Stefano Drocco conduceva da diversi decenni il ristorante e hotel Ca’ del Lupo, struttura di via Ballerina, tra le attività più note e apprezzate di tutto l’Albese.

Originaria di Alba, aveva appena 51 anni. Si è spenta presso la sua abitazione di Montelupo Albese nelle prime di ieri, domenica 7 dicembre, per l’improvviso aggravarsi delle problematiche di salute che la affliggevano da alcuni anni.

A dare l’annuncio della sua prematura scomparsa, insieme al marito, le figlie Agnese e Beatrice, la madre Adele, i fratelli Terenzio con Laura e David, la suocera Emma, i cognati Savio con Angela, Clara e Lucia.

Tanti gli amici, collaboratori e affezionati clienti che in queste ore la ricordano. Insieme ai familiari ne accompagneranno l’ultimo viaggio con la cerimonia funebre fissato per domani, martedì 9 dicembre alle ore 10 nella Parrocchia di Maria Vergine Assunta in Montelupo Albese partendo alle ore 9,30 dalla sala del commiato "Viglino" in corso Europa 19 ad Alba.

La stessa parrocchiale ospiterà la recita del rosario, questa sera, lunedì 8 dicembre, alle ore 20.30.

Dopo i funerali, familiari e amici accompagneranno la cara Marika al tempio crematorio di Bra.