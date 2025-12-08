L'elfo Dobby e la civetta Edvige prendono vita dal legno grazie all’arte di Barba Brisiu

Non c'è appassionato di Harry Potter che non abbia pianto alla fine del capitolo de "I doni della morte", quando Bellatrix Lestrange colpisce a morte Dobby, l'elfo domestico amico del mago nato dalla penna di J.K. Rowling.

Un personaggio amatissimo che, nel pomeriggio di ieri, domenica 7 dicembre, ha preso vita da un tronco di albero, grazie alla maestria di Barba Brisiu, l'artista della motosega Fabrizio Ciarma che, da alcuni anni, crea meraviglie in paese in occasione della Fiera dei Puciu e di San Nicolao.

Nelle scorse edizioni aveva incantato il pubblico con il Grinch e il pirata di One Piece. Quest'anno, su proposta dell'assessore Andrea Bertone, Barba Brisiu ha dato vita all'amato elfo che con il suoi occhioni sembra voler ricordare a tutti che "Dobby non ha padroni, Dobby elfo libero" e alla civetta Edvige, fedele compagna di Harry Potter.