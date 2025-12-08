Bra, Vigili del Fuoco in festa per la patrona Santa Barbara nella solennità dell'Immacolata

Rappresentano la capacità di affrontare il pericolo con slancio, coraggio e serenità anche quando non c'è alcuna via di scampo. Sono i Vigili del Fuoco a cui tutti, ogni giorno, rivolgiamo il nostro grazie per esserci.

Accanto a tanta professionalità e preparazione c'è anche il dono della fede, che li porta ad onorare ogni anno la loro patrona Santa Barbara.

Con questo spirito, lunedì 8 dicembre i Vigili del Fuoco volontari del Distaccamento di Bra hanno festeggiato la ricorrenza, aprendo le porte della caserma di via Montegrappa, 19.

La giornata si è aperta con la celebrazione della Santa Messa in onore dei Caduti, presieduta da padre Gianfranco Testa, seguita dal saluto delle autorità civili e dalla benedizione dei mezzi di soccorso.

La festa è proseguita con un rinfresco offerto ai partecipanti per celebrare l'impegno e la missione degli uomini del Distaccamento di Bra e, più in generale, di tutti i Vigili del Fuoco.