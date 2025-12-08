Aspettando Natale le "storie senza paura" dell'Elfo Socrate: un calendario sonoro dell’Avvento scritto a voce da Elisa Giordano

Storielibere.fm presenta “L’Elfo Socrate – Storie senza paura”, un calendario sonoro dell’Avvento, scritto "a voce" da Elisa Giordano, dove ogni giorno un racconto illumina l’attesa del Natale. Uno dei podcast più amati del Natale, con oltre 850.000 download e una community molto attiva, come dimostrano le 35.000 riproduzioni mensili anche fuori dal periodo natalizio.

On line 24 episodi di circa 7 minuti ciascuno, una storia al giorno per aspettare il Natale... con filosofia!

Anche quest’anno, in occasione del Natale 2025, i piccoli ascoltatori potranno scoprire 24 storie inedite dell’Elfo Socrate, una al giorno per tutto il periodo dell’Avvento. La voce narrante sarà sempre quella di Elisa Giordano, mamma, Ufficio Stampa culturale e ormai celebre inventrice di storie e podcast per i più piccini.

Tra fiocchi di neve e profumo di biscotti, l’Elfo Socrate accompagna i bambini in piccole avventure che parlano di coraggio, gentilezza e curiosità. Con la sua saggezza un po’ stravagante, ricorda che la conoscenza è la magia più grande e che la paura si scioglie come neve al sole quando la si guarda con il cuore aperto.

L’Elfo Socrate è un elfo speciale: arriva dal villaggio di Babbo Natale, e ogni giorno, con la sua saggezza curiosa e un pizzico di ironia, accompagna i bambini ad affrontare le prime grandi sfide della crescita, tra gelosie, paure e nuove amicizie. Quando un problema sembra troppo grande, Socrate apre una finestra sul magico mondo del Polo Nord: lì tutto prende una nuova prospettiva, e anche le difficoltà diventano occasioni per conoscere sé stessi e gli altri. Le sue storie, semplici e luminose, parlano ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria, invitandoli a guardare il mondo con empatia, coraggio e meraviglia.

—

Elisa Giordano si occupa di comunicazione, con particolare attenzione agli eventi culturali, ed è membro del consiglio di amministrazione del Centro Studi Beppe Fenoglio. Parla, parla, parla… e spesso perde la voce. I suoi bambini, però, vorrebbero ascoltare cinque, dieci, cento storie – soprattutto se è la mamma a leggerle. Da questa sfida quotidiana è nato L’Elfo Socrate, un podcast che accontenta tutti: da un lato salva le corde vocali della mamma, dall’altro nutre la fantasia di Zeno e Nina, i suoi figli, aiutandoli ad allontanare ogni paura. Appassionata di carta stampata, sperimentazione linguistica, musica, teatro e di tutto ciò che solleciti la sua sensibilità estetica, è una portavoce entusiasta della bellezza delle sue Langhe, amante dell’arte e della letteratura per l’infanzia. È autrice de Il libro dell’Avvento dell’Elfo Socrate (Gallucci editore) tratto dal podcast per bambini L’Elfo Socrate.



Per ascoltare L’ELFO SOCRATE

Spotify: https://bit.ly/elfosocrate_spoty

Apple Podcasts: https://bit.ly/elfo_socrate_apple

Amazon Music: https://bit.ly/elfo_socrate_amzn

Storielibere.fm: https://storielibere.fm/lelfo-socrate/