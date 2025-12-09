Acrobazie e risate sotto lo chapiteau: a Mondovì arriva "Mi sa che tocca a noi" del Duo Zanapia

Un treno in ritardo può trasformarsi in un'occasione preziosa. È da qui che parte "Mi sa che tocca a noi", lo spettacolo del Duo Zanapia in scena sabato 13 e domenica 14 dicembre alle ore 16 sotto lo Chapiteau Nice al Parco Europa di Mondovì, nell'ambito del Vertigo Christmas Festival.

Stefano Papia e Romeo Matteo Zanaboni, artisti e registi dello spettacolo, trasformano un'ora di attesa forzata in un susseguirsi di sfide al limite dell'assurdo, numeri acrobatici, giocoleria e scherzi reciproci. La scena diventa una stanza dei giochi sospesa nel tempo, dove emergono con leggerezza i valori dell'amicizia, della collaborazione e della solidarietà.

Lo spettacolo, della durata di 60 minuti e adatto a tutte le età, mescola ironia sottile e tecniche circensi raffinate, alternando ritmi vivaci, dialoghi surreali e momenti di autentica poesia. Una narrazione che parla con delicatezza di sogni, precarietà e resistenza quotidiana, invitando il pubblico a riscoprire una verità semplice: il divertimento è una cosa seria.

Il Petit Cabaret 1924, elegante chapiteau itinerante fondato nel 2015, riporta in vita l'atmosfera dei cabaret delle années folles. Il tendone dalle dimensioni raccolte crea un ambiente intimo e immersivo, dove gli spettatori vivono le performance da vicino.

Biglietti: 10 euro intero, 8 euro ridotto (più diritti di prevendita). La biglietteria presso lo chapiteau riscaldato apre un'ora prima di ogni spettacolo, con possibilità di acquistare biglietti per tutte le date del festival. Prevendita online su Vivaticket.

Il programma sotto lo Chapiteau Nice prosegue con "Tienimi che ti tengo" di Circoinrotta (20-21 dicembre) e il Vertigo Gala "True Colours" della Fondazione Cirko Vertigo, in scena il 26 e 28 dicembre, il 31 dicembre alle 22:30, e dal 2 al 6 gennaio.